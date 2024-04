« Rien n’est comparable » à une croisière Celebrity 4% de surcommission pour toutes les agences du 22 Avril au 06 Mai sur tous les départs Europe 2024

Celebrity Cruises annonce un nouveau positionnement de marque et se revendique aussi auprès du segment des familles.



Rédigé par Emmanuel Joly le Lundi 22 Avril 2024









Avec son nouveau positionnement et sa nouvelle identité de marque, "Nothing Comes Close SM" (« Rien n'est comparable »), Celebrity Cruises® invite les voyageurs les plus exigeants à découvrir le monde de Celebrity Cruises et les voyages tels que les conçoit la compagnie : une expérience haut de gamme, un voyage incomparable auquel il est difficile de résister.

Ce nouveau positionnement de marque "Nothing Comes Close" a été dévoilé le 8 avril, il fait suite à l'accueil enthousiaste réservé au lancement du Celebrity AscentSM fin 2023 et à l'arrivée très attendue du Celebrity XcelSM prévue en 2025.



Ce positionnement qui illustre l'offre unique de Celebrity Cruises, à savoir, à la fois un service attentionné et personnalisé que l’on trouve traditionnellement à bord des navires de petites capacités et une grande variété d’activités et de divertissement digne des plus grands, prendra vie dans la communication de la marque, dans les médias, auprès des agents de voyages et à bord des navires. "Nothing Comes Close" met en évidence la promesse inhérente à des vacances haut de gamme qui surpassent les attentes, assouvissent les envies de découverte des plus curieux et offrent des expériences que l'on ne trouve nulle part ailleurs.







Sur ce dernier point, Celebrity insiste sur son offre pour les familles de tous types, des familles multigénérationnelles aux monoparentales, pour lesquelles la compagnie propose une occasion unique de construire des souvenirs inoubliables. « On ne rapproche pas naturellement Celebrity du segment des Familles et c’est dommage car nos navires sont parfaitement préparés pour que toutes les générations passent des vacances de rêve » déclare Emmanuel Joly. « Celebrity est aussi une marque pour les familles, avec une multitude d’activités et animations à bord et dans les espaces extérieurs comme nos piscines notamment. Notre club enfants « Camp at Sea » est primé régulièrement comme l’un des meilleurs en mer, totalement gratuit, avec des moniteurs diplômés, et ouvert tous les jours de 9.00am à 10.00pm, de quoi faire le bonheur des plus petits, et des plus grands qui peuvent flâner à leur gré ». Plus de détails sur

"Nos clients nous disent que les vacances passées à bord des croisières Celebrity sont incomparables, qu'ils n'ont jamais rien vécu de pareil et c'est une sensation formidable", déclare Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro, l'Agent Général de Celebrity en France. "Notre nouveau positionnement de marque exprime tout cela de manière mémorable et convaincante. Il reflète aussi le rajeunissement de notre clientèle et la part croissante de familles qui embarquent à bord de nos navires ». Emmanuel Joly rappelle que l'on peut trouver cet été des prix excellents pour des cabines pour 4 personnes comme par exemple sur le Celebrity Infinity où une croisière d'une semaine depuis Athènes dans les îles grecques débute à moins de 2500 euros. Si l'on considère toutes les inclusions et le service 5 étoiles d'une croisière Celebrity, il s'agit là d'une excellente relation qualité-prix.



« Pour célébrer le lancement de notre nouveau positionnement « Nothing Comes Close » nous avons décidé d’encourager nos partenaires agences de voyages à proposer Celebrity à leurs clients. Nous leur donnerons donc une surcommission de 4% sur tous les départs Europe 2024, réservés entre le 22 Avril et le 6 Mai. » Sans aucun doute un beau message pour démontrer que les agences de voyages sont le moteur de la croissance de Celebrity en France. Vous trouverez toute l’offre des croisières Celebrity sur le site www.cruisepro.fr , entièrement dédié aux agents de voyages.



Contactez Celebrity Cruises France

Email :

Site : Téléphone : 04 23 11 04 38Email : support@cruiseb2b.fr Site : www.cruisepro.fr

