Roadsurfer renforce sa présence aux États-Unis

De nouvelles agences à Miami, New York et Dallas d’ici 2026


Le loueur de vans et camping-cars roadsurfer poursuit son expansion internationale avec l’ouverture d’une agence à Miami et l’annonce de deux nouvelles implantations à New York et Dallas prévues pour 2026. Ces agences, déjà disponibles à la réservation sur le site de la marque, marquent une nouvelle étape du développement de l’entreprise sur le marché nord-américain.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

Roadsurfer s'étend sur la côte est américaine. ©Roadsurfer
Legends and Paradise
Après Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, Denver, Salt Lake City et Phoenix, Miami devient la première base de roadsurfer sur la côte Est.

Cette ouverture, intervenue en 2025, vise à attirer à la fois les voyageurs américains et les touristes internationaux recherchant des itinéraires dans des régions ensoleillées toute l’année.

"2025 a débuté sous les meilleurs auspices pour Roadsurfer. Nous enregistrons une croissance d’environ 35 % de nos réservations depuis le début de l’année, et même de plus de 120 % sur le marché américain par rapport à l’an passé." Markus Dickhardt, CEO de roadsurfer.

Roadsurer : un point de départ vers de nouveaux itinéraires

L’agence de Miami de nouvelles possibilités de road trips à travers la Floride et le Sud-Est des États-Unis, avec des itinéraires passant par les Florida Keys, le parc national des Everglades ou encore la côte atlantique.

Ce développement permet à Roadsurfer de continuer à étendre la saisonnalité de ses activités et à diversifier sa clientèle sur le continent américain.

