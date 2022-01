Rouen et la Normandie se préparent pour le débarquement de l'Armada en 2023

C’est à ce jour le plus important événement français en nombre de visiteurs sur un site unique : 6 millions de visiteurs, plus de 30 nationalités représentées à travers les navires présents et près de 7 000 marins venus du monde entier.



La plupart des animations sont gratuites : défilé des marins en centre-ville, la Grande Pagaille (course déjantée sur l’eau), les concerts, les feux d’artifice, la Grande Parade sur la Seine… mais c’est aussi une formidable occasion d’organiser des événements privés et des programmes dédiés.



Une thématique forte s’exprimera à l’occasion de l’Armada : la protection des océans et des fleuves, comme la Seine.