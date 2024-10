Royal Caribbean dévoile ses nouveautés pour 2025 et plus…

Si on se projette à court terme, les grands messages de Royal Caribbean pour 2025 c’est déjà l’arrivée en Europe d’une classe Oasis totalement « refittée » pour la saison printemps-été 2025 : l’Allure of the Seas sera au départ de Barcelone et Rome l’année prochaine, après une revitalisation de plus de 100 millions de dollars en Avril 2025, qui en feront un navire des plus modernes sur la Méditerranée. Une excellente option pour les vacances des clients Français surtout s’ils voyagent en famille. L’acheminement vers Barcelone et Rome est des plus faciles, l’expérience et les inclusions à bord inégalables, le tout pour des vacances 100% réussies comme en atteste les Net Promotor Score record obtenus par Royal Caribbean sur le marché Français. L’Allure, mais aussi l’Odyssey depuis Rome et le Brilliance depuis Athènes, seront les principaux navires de Royal Caribbean en Europe pour 2025. Royal Caribbean, c’est aussi bien sûr les Caraïbes où nombre de ses navires y sont déployés toute l’année, les plus prisées des clients Français étant le tout-nouveau Icon of the Seas depuis Miami ou encore les classes Oasis depuis la Floride au départ toute l’année.