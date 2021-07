Royal Caribbean : le Jewel of the Seas au départ de Chypre pour l'été 2021

Pour la première fois, le Jewel of the Seas sera positionné en tête de ligne depuis Limassol, à Chypre, durant l'été 2021.



La croisière inaugurale est prévue pour ce samedi 10 juillet, elle marquera le début de la saison estivale qui prévoit des itinéraires de 7 nuits à la découverte des îles grecques (Rhodes, Crète, Mykonos, Santorin) mais aussi Athènes.



L'équipage sera entièrement vacciné et les passagers âgés de 18 ans et plus devront l'être entièrement également, indique Royal Caribbean dans un communiqué.



" Conformément aux exigences du gouvernement chypriote, les vacanciers non vaccinés âgés de 12 à 18 ans doivent fournir des résultats négatifs aux tests PCR effectués dans les 72 heures suivant leur arrivée à Chypre. Tous les passagers de plus de 2 ans doivent participer à des tests gratuits le jour de l'embarquement ", ajoute la compagnie.



Le Jewel est l'un des deux navires de Royal Caribbean à reprendre la croisière en Europe cette semaine avec l'Anthem of the Seas qui a appareillé du Royaume-Uni le mercredi 7 juillet. Suivra l'Harmony of the Seas au départ de Barcelone.



Dans les semaines à venir, Royal Caribbean devrait annoncer son intention de relancer l'ensemble de sa flotte d'ici la fin de l'année.