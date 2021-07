Royal Palm Beachcomber Luxury : Isabelle Bouvier nommée General Manager

Beachcomber Resorts & Hotels a annoncé la nomination d’Isabelle Bouvier au poste de General Manager du Royal Palm Beachcomber Luxury. La directrice du palace parisien Lutetia succèdera à Gregory Coquet à compter du 1er octobre 2021.



Isabelle Bouvier sera la première femme à diriger le Royal Palm Beachcomber Luxury, membre de The Leading Hotels of the World.



Diplômée d’un MBA de l'Ecole Supérieure de Commerce International de Fontainebleau et titulaire d’une licence en Commerce International, Isabelle Bouvier possède 25 ans d’expérience dans le secteur de l’hospitalité de luxe.