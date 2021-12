Royaume-Uni : le SETO recommande de suspendre tous les départs jusqu’au 31 décembre 2021

Pour ces pays, les motifs impérieux s’appliquent et donc les voyages pour motifs touristiques sont interdits

Par ailleurs, le SETO prolonge: l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le Lesotho.", précise le syndicat.A noter donc quequittent la liste écarlate et sont désormaisPar ailleurs, la Jordanie est désormais classée dans la liste des pays orange.Enfin le SETO rappelle que :• Pour les retours des pays de l’Espace Européen, les voyageurs non vaccinés ou non guéris du SARS-Cov-2, devront présenter avant le déplacement le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 24h.• Pour les retours des pays hors de l’Espace Européen, non soumis aux motifs impérieux, tous les voyageurs (vaccinés ou non), devront :o présenter avant le déplacement le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48ho être munis d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils acceptent qu'un test ou un examen de dépistage virologique puisse être réalisé à l’arrivée.• Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs en informent leurs clients dans les meilleurs délais.• Les tour-opérateurs se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations et apporter des solutions aux cas particuliers.