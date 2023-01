SBT : la techno à l’épreuve de la libéralisation du rail et de NDC

« Sujet aussi critique et stratégique que NDC »

« Comme cela s’est passé dans l’aérien, nous sommes en train de voir apparaître les nouveaux GDS du rail, comme

,BeNe Rail, Omio... Notre travail a été d’identifier ces partenaires et de construire des codes analytiques pour ensuite pouvoir facilement agréger du contenu additionnel.



La limite concernera les droits d’émission entre les compagnies ferroviaires et les agences »

« Il y a des enjeux régionaux, dans un contexte RSE. Nous devons pourvoir offrir une offre très locale, très régionale, extrêmement souple avec les mêmes typologies de fonctionnement que les grandes lignes nationales ou transfrontalières »

« Nous ne sommes qu’au début de la défragmentation de l’offre rail à travers l’Europe, avec

et Renfe en France.



Quand on va démultiplier les opérateurs et les pays, on va arriver sur des centaines et des milliers de combinatoires possibles. Nous n’aurons pas l’exhaustivité du contenu »

, selon le vice-président France de KDS., explique Pierre Mesnage, à la tête de Goelett., précise Guillaume Ridolfi, de Sap Concur., prédit Laurent Demaret de KDS.Un défi d’autant plus difficile à relever face à l’engouement pour le ferroviaire, porté par l’ambition de voyager plus vert.