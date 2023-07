SHe Travel Club veut s'imposer comme le label mondial sur les hôtels et les femmes L’interview de Valérie Hoffenberg, Présidente du SHe Travel Club.

18 mois après sa création, Valérie Hoffenberg, fondatrice du label SHe Travel Club vise les 800 hôtels labellisés d’ici la fin de l’année et souhaite voir le label se déployer à travers le monde. En parallèle, les études sur les femmes et le voyage vont se multiplier, une application dédiée à cette communauté de voyageuses verra le jour en 2024. La formation à l’accueil du public féminin dans les hôtels est également un des axes de développement.



Rédigé par Caroline Lelievre le Jeudi 20 Juillet 2023

TourMaG.com - Qu’est-ce que le label SHe Travel Club ?



Valérie Hoffenberg : J’ai créé ce label il y a 18 mois pour répondre à un enjeu : la féminisation du voyage. Suite à une étude réalisée dans 5 pays et auprès de 5 000 femmes, nous nous sommes aperçus que 68% des voyageurs globaux sont des femmes.



Pourtant, 9 femmes sur 10 considèrent que le secteur hôtelier n’a pas adapté son offre à leurs besoins.



Notre étude a permis de mieux comprendre leurs attentes. Beaucoup d’hôteliers étaient conscients de la féminisation du voyage, mais ne savaient pas comment adapter leurs établissements et services.



Aujourd’hui, 300 hôtels sont labellisés, répartis dans 40 pays, à travers trois niveaux de certification (Silver, Gold et Platinium) pour permettre à plusieurs types d’hôtels de se labelliser.



TourMaG.com - Quelles sont les attentes des femmes ?



Valérie Hoffenberg : Nous avons identifié et regroupé leurs attentes et besoins sous 4 grands piliers : la



SHe Travel Club est le premier label indépendant au monde qui audite et note les hôtels en fonction de 70 critères parmi les plus importants pour les femmes.



"La sécurité est un élément déterminant pour les femmes" TourMaG.com – Concrètement, comment répondre à ces besoins ?



Valérie Hoffenberg : La sécurité est un élément déterminant pour les femmes. Elles sont sensibles au fait d’avoir des hôtels qui assurent le transfert au départ de l’aéroport, en particulier quand elles arrivent de nuit.



Elles apprécient aussi avoir une réception ouverte 24h/24, des couloirs éclairés, de connaître la proximité avec les transports en commun, ou encore pouvoir fermer leur chambre avec un verrou intérieur. Une chaînette de sécurité ou un spy hole sont importants pour pouvoir vérifier qui est derrière la porte avant de l’ouvrir.



En termes de confort, nous demandons aux hôtels de mettre à disposition des protections périodiques. Proposer le kit de secours « SHe Travel kit » est un critère obligatoire pour obtenir le label.



Ce sont des éléments très concrets, qui peuvent changer l’expérience de voyage des femmes. Tout cela peut donc être déterminant dans le choix de la réservation.



TourMaG.com – Comment identifier les hôtels labellisés ?



Valérie Hoffenberg : Les hôteliers communiquent via leurs sites, dans leurs établissements.



Il apparait également dans les moteurs de recherche. Nous avons un premier partenariat avec CDS Groupe, puis H Corpo. Ils ont intégré le label dans les critères de choix des hôtels. Nous espérons pouvoir le faire avec American Express GBT en septembre ou octobre.



7 femmes sur 10, pendant un déplacement d’affaires, ont déjà eu de mauvaises expériences. 8/10 considèrent que leurs entreprises et agences de voyages, ne prennent pas suffisamment en compte le fait qu’elles sont des femmes et en particulier leur sécurité dans la réservation des hôtels.



Quand vous allez dans un hôtel labellisé, vous savez que vous trouverez un certain nombre de critères importants pour vous.



"Nous souhaitons former les employés des hôtels à l’accueil des femmes" TourMaG.com - Comment réagissent les entreprises ou les Travel managers ? Sont-ils sensibles aux considérations des femmes ?



Valérie Hoffenberg : Nous avons commencé à travailler avec l’Association Française du Travel Management (AFTM).



Il y a une prise de conscience. Les entreprises avaient beaucoup de retours négatifs de leurs employées, car elles remontaient des problèmes pendants les déplacements.



Sur certaines destinations, des sociétés préféraient ne pas envoyer de femmes, ce qui est contraire aux principes d’égalité. Certaines nous ont expliqué que cela avait un impact sur leur carrière.



Pour les entreprises, nous sommes un atout majeur, car nous leur permettons de répondre à cette préoccupation de sécurité.



Lire aussi : Hausse des tarifs hôteliers : "Dès 300 nuitées, le client a un levier de négociation"



TourMaG.com - Comment va évoluer le label ?



Valérie Hoffenberg : Nous avons plusieurs objectifs. Le premier est d’avoir le maximum d’hôtels labellisés et de nous imposer comme le label mondial sur les hôtels et les femmes.



Nous allons atteindre 800 hôtels labellisés d’ici la fin de l’année. Notre développement sera exponentiel. Nous avons débuté avec 20 établissements Accor, et bientôt 300 rien qu’en Amérique du Sud.



Nous faisons des tests avec Marriott, IAG… Il y a une vraie satisfaction, reconnaissance du label par ces grandes marques. Nous espérons qu’elles vont déployer le label à plus grande échelle.



Nous voulons développer les études. La prochaine concernera les femmes et la mobilité à travers la location de voitures. Là encore, l’idée est d’identifier les attentes des femmes et les difficultés qu’elles rencontrent dans ce contexte.



Nous créerons un label permettant de labelliser les agences et d’aider les loueurs de voitures à améliorer leur expérience client.



L’ambition est de couvrir l’intégralité de la chaîne et de créer demain un voyage « SHe travel Club », qui partira du taxi, Uber ou de la location de voiture, en passant par l’avion et l’hôtel.



Nous voulons construire une vraie communauté de femmes qui voyagent. Une application verra le jour en 2024, elle permettra aux femmes d’échanger leurs meilleures adresses.



La formation est un autre axe de développement. Nous souhaitons former les employés des hôtels à l’accueil des femmes. Quel comportement adopter quand une femme se présente à la réception ? Comment éviter les biais ? Comment être son allié si elle est seule au bar ou au restaurant ?



Publié par Caroline Lelievre

Publié par Caroline Lelievre

