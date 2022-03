SKY express vous invite à les rejoindre sur le salon Ditex 2022

Notre plan de vols au départ de France & Belgique



Au départ de France :



● PARIS CDG/ATHENES quotidien et annuel depuis novembre 2021*

● PARIS CDG/HERAKLION 3 fois par semaine les mardis, vendredis et samedis d’avril à octobre

● LYON/HERAKLION 2 fois par semaine le samedi d’avril à octobre et le mardi de juin à octobre

● NANTES/HERAKLION 2 fois par semaine le samedi d’avril à octobre et le mercredi de juin à octobre

● MARSEILLE/HERAKLION 2 fois par semaine les samedis et mardis de juin à octobre

● LILLE/HERAKLION 1 fois par semaine le dimanche d’avril à octobre



Au départ de Belgique :



● BRUXELLES/ATHENES quotidien et annuel depuis novembre 2021**

● BRUXELLES/HERAKLION 2 fois par semaine les samedis et mercredis d’avril à octobre



*sauf le dimanche d’avril à octobre

**sauf le samedi d’avril à octobre