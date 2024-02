Sabre et Atriis signent un accord pour booster les résa NDC

"d'accroître les réservations NDC de Sabre sur les principaux marchés mondiaux. "

"un accès transparent au contenu NDC que les compagnies aériennes distribuent par l'intermédiaire du GDS de Sabre

Le programme Beyond NDC de Sabre prend de l'ampleur. Nous avons signé un certain nombre d'accords NDC clés au cours des derniers mois, notamment avec Air France-KLM, IAG, LATAM et Hawaiian. Nous avons également accéléré les activations de contenu NDC pour des compagnies aériennes du monde entier, notamment LOT Polish Airlines, Lufthansa Group, Malaysia Airlines et Scandinavian Airlines, qui rejoignent le nombre croissant de compagnies aériennes distribuant leurs offres NDC sur plus de 150 marchés par l'intermédiaire de Sabre "