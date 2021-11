Appli mobile TourMaG



Safrans du Monde, leader historique des voyages d'exception Safrans du Monde signe un partenariat avec La Compagnie

Reconnu pour être la griffe experte du voyage d'exception, Safrans du Monde offre une expérience du voyage unique et personnalisée. Créateur de voyages de rêve sur mesure et spécialiste des Croisières Aériennes autour du monde, Safrans du Monde ne cesse d’améliorer son offre d’excellence depuis sa création il y a près de 20 ans.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 1 Novembre 2021

Le créateur des voyages de rêve sur mesure



Sa qualité de membre de réseaux internationaux exclusifs tels que Serandipians by Traveller Made et Pure Life Experiences permet à Safrans du Monde de repousser le champ des possibles et ainsi de concocter le voyage rêvé de ses clients qui se voient offrir l’accès à des expériences véritablement incroyables et inédites.



Forte de ses 18 ans d’activité, l’équipe de spécialistes de Safrans du Monde a acquis un œil expert dans la réalisation de voyages. Infatigable chercheuse du détail exquis, l’équipe de Safrans du Monde a pour mission de vous émouvoir et de vous surprendre en créant une expérience hors du commun tout en comblant vos envies de voyage.



Avec Safrans du Monde, au-delà des destinations de rêve, le voyage lui-même est un rêve éveillé riche en émotions. Le dépaysement commence dès le début du voyage grâce à des avions au confort exceptionnel et un personnel aux petits soins. Les Croisières Aériennes personnalisées de Safrans du Monde, qui se font en avion privé, permettent de changer d’univers en quelques jours et d’accéder à des lieux uniques très facilement, notamment via des aéroports annexes où les avions des lignes régulières ne se posent pas.



Bon à savoir : Safrans du Monde commercialise également ses voyages par l’intermédiaire des agences de voyages.

De surcroit Safrans du Monde est le seul opérateur de voyages de luxe qui offre aux agences de voyages françaises l'accès aux avantages clients que lui procure son appartenance à ses réseaux exclusifs.



Nouveau : Safrans du Monde s’associe à La Compagnie ! Avec ce nouveau partenariat, Safrans du Monde a choisi de mettre en avant le savoir-faire français, La Compagnie étant une compagnie aérienne 100% française. A bord de ce pavillon français, vous retrouverez ainsi l’univers de Safrans du Monde : l’élégance du service à la française, des cosmétiques haut de gamme français, et un Chef français qui vous préparera des plats raffinés.



Mis en service fin 2019, l’A321neo, le plus beau fleuron de La Compagnie, est l’avion à bord duquel vous ferez votre Croisière Aérienne. Il symbolise à lui seul la nouvelle génération d’avions… D’une capacité limitée à 76 sièges-couchettes larges de 50 cm et avec une longueur de lit de 192 cm, le passager dispose en outre d’un sur-matelas ultra moelleux, ce qui en fait l’avion idéal pour un tour du monde Tout Confort !

Avec une empreinte carbone réduite de 30%, votre maison dans les nuages est aussi plus silencieuse ce qui est à la fois bon pour votre confort à bord et pour l’environnement.



Autres plus : le programme varié de divertissements à bord (films, musiques) en vol ainsi que le wifi à haut débit gratuit.



Votre Croisière Aérienne Tout Inclus, deux formules de voyages :



- Club Safrans

Le service à bord est celui d’une Classe Affaires et les prestations terrestres : Hôtels 5*, pension complète, programme complet d’excursions, soirées spectacles… Votre groupe de visites organisées limité à 25 personnes avec son accompagnateur attitré.



- La Première Safrans

Pour un service de bord de Première Classe, l’embarquement prioritaire et des sièges à l’avant de l’appareil. La Première Safrans propose des hôtels 5* sélectionnés parmi les plus luxueux de chaque escale, un programme de visites très enrichi (train de luxe Belmond Hiram Bingham, séjour à Bora-Bora, nuit à Halong sur une jonque de luxe, etc.) en petit groupe indépendant limité à 16 participants, avec son accompagnateur attitré.



Les Croisières Aériennes à ne pas manquer Une Croisière Aérienne en avion privé signée Safrans du Monde est une expérience d’exception, de celles qui changent une vie !

C’est un kaléidoscope inimaginable qu’aucun autre voyage ne peut vous offrir. Il s’agit en effet de la seule manière de s’offrir une vision panoramique sur le Monde, un continent ou un pays pour en découvrir la diversité des paysages et des civilisations, tout en se laissant porter par un bel avion, un équipage à l’écoute et bien sûr en se laissant envelopper par le raffinement de ces hôtels, choisis parmi les plus beaux du monde.



- Le voyage d’une vie : La Croisière Aérienne Tour du Monde en avion privé en 22 jours

2 départs : Du 12 février au 5 mars 2022 et du 10 au 31 mars 2022









A bord de votre avion privé, vous relierez d’un simple coup d’aile chacune de ces escales qui font rêver. Et la priorité étant donnée à la découverte, ces vols privés qui sont un plaisir en soi, ne représenteront pas plus de 12% de la durée de cet incroyable voyage et vous dormirez toujours dans des hôtels de luxe, et non pas dans l’avion. Bref, le confort optimal !



► Plus d’informations sur la



- Le Grand Tour des Amériques (16 jours)

16 jours dans un Esprit palace !



► Plus d’informations sur le



- La Croisière Aérienne Tour du Monde Edition Spéciale (22 jours) Du 5 au 26 novembre 2022



Cette Croisière Aérienne Tour du Monde de Safrans du Monde est une édition spéciale en 22 jours. Elle mixe habilement destinations « classiques » et escales « inattendues », en une boucle atypique, conçue pour les globes trotteurs aguerris.

Au programme : le Mexique, Hawaii, les îles Fidji, la Nouvelle Zélande, la Tasmanie, les Maldives, le Rwanda…



- La Croisière Aérienne Iles Féroé, Islande et Groenland (4 jours) Du 13 au 17 juillet 2022



Safrans du Monde vous propose une escapade confidentielle de 3 soleils de minuit et de 4 jours pour vivre la magie de la mer de Baffin et de la baie de Disko dans le confort de notre avion privé, réservé à 40 passagers uniquement.

Vous découvrirez l’île de Streymoy, la plus grande île de l’archipel des îles Féroé, puis l’Islande et ses geysers ainsi que le Groenland, ses glaciers et son soleil de minuit.



Contacter Safrans du Monde



Email : info@safransdumonde.com

Téléphone : 01 48 78 71 51



www.safransdumonde.com L'équipe de Safrans du Monde se tient à votre disposition pour organiser votre Croisière Aérienne ou votre voyage Sur-Mesure.01 48 78 71 51

