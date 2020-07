Safrantours Pionniers du voyage en itinérance douce

Safrantours est une agence de voyages spécialiste des séjours itinérants en liberté. A pied, en vélo, avec un âne, Safrantours invite à la découverte des plus belles destinations d’Auvergne-Rhône-Alpes et de France. Loin des sentiers battus, Safrantours propose des séjours alliant culture et nature ; un mariage de contrées méconnues et de sites majeurs, le long de chemins imprégnés d’histoires ; de beaux moments de partage en famille ou entre amis pour les amoureux des plaisirs simples.



Dénomination :

Safrantours



Date de création :

1993



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM026110007



27 ANS DE SAVOIR-FAIRE



Hervé Baussanne crée Safrantours en 1993 avec l’envie de partager sa passion du voyage et de la découverte par l’itinérance. Pour garantir des séjours de qualité, il part sillonner les sentiers des plus belles régions de France. Des repérages qui lui permettent de tester et sélectionner les itinéraires et les meilleures prestations pour ses voyageurs.



Au fil du temps, l’équipe Safrantours s’est agrandie et a évolué. Petit à petit, savoir- faire et expérience sont venus compléter la passion du voyage. Un savoir-faire sans cesse enrichi, sur lequel l’agence s’appuie pour créer, innover et améliorer ses séjours en portant une attention particulière aux retours des clients et partenaires.



...DYNAMIQUE ET INSCRITE DANS SON ENVIRONNEMENT



Nous invitons à parcourir les paysages, à vous immerger dans leur nature et leurs richesses patrimoniales. Le temps du voyage, les déplacements sont au plus proche du respect de l’environnement.

Parce que la découverte d’une région passe aussi par les rencontres, nous avons plaisir à vous présenter les acteurs locaux avec lesquels nous échangeons. Une relation que nous entretenons au fil des années et qui se révèle à chaque accueil.



...INDÉPENDANTE ET LIBRE

Safrantours est une agence familiale animée par des passionnés de voyages et de découvertes.

En tant qu’agence indépendante, nous sommes inventeurs, créateurs et acteurs de chacun de nos séjours. Nous en restons les artisans de A à Z.

Une liberté qui nous permet de sélectionner avec soin chaque sentier, chaque partenaire pour le plus grand plaisir des voyageurs.



...SPÉCIALISTE DES SÉJOURS EN FAMILLE

Safrantours propose des voyages spécialement conçus pour les familles.

Nous sommes sensibles à la sécurité des itinéraires, l’intérêt des parcours, la sélection des hébergements. Un savoir-faire qui assure la découverte de paysages uniques sans avoir à se soucier de la faisabilité des étapes, pour garantir la satisfaction des parents et le sourire de leurs enfants.



Nous nous occupons :



• de la réservation des différents hébergements

• de la rédaction d'un livret de route détaillé ainsi que des cartes tracées

• du transport de bagages d'étape en étape

• de tout le support logistique

• de la location des vélos (si nécessaire)

• de l'assistance 7j/7 pour un séjour en toute simplicité







LA VIARHÔNA À VÉLO



Doucement accompagnés par le Rhône, vous partirez, d’abord, pour la beauté des paysages, le confort des pistes cyclables, la douceur de longer un fleuve à vélo ; et puis pour la découverte du terroir, des coteaux de vignobles, et des fins gastronomes locaux. La ViaRhôna ® fait partie de ces itinéraires exceptionnels qui sont bons de découvrir à vélo, en famille ou entre ami.e.s.



RANDONNÉES SUR LES PAS DES HUGUENOTS



Pour comprendre l'histoire de l'exil des Huguenots, partez sur les chemins de Drôme et d'Isère et découvrez les voies romaines qu'ils ont foulé. Emprunter ces sentiers, c'est aussi découvrir le charme des villages de Poët Laval, Bourdeaux, Die et du Trièves entre saveurs provençales et monuments remarquables !



LA DOLCE VIA EN FAMILLE À VÉLO



Une voie douce aménagé et sécurisée pour vous faire découvrir une Ardèche confidentielle. Au cœur des paysages préservés et des grands espaces naturels, empruntez le tracé d'une ancienne voie ferrée et longez l'Eyrieux, magnifique rivière torrentielle.



Horaires : 08h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Hollandais



Vos contacts :

Yvann BAUSSANNE

Co-gérant

info@safrantours.com

Tel : +33 (0)4 75 25 78 78

Mobile : +33 (0)6 07 64 20 03



Adresse postale : 60 espace les cascades 26400 Mirabel et Blacons



Site web : www.safrantours.com



