Saint-Raphaël Tourisme

L’Office de Tourisme de Saint-Raphaël est un Office de Tourisme de catégorie 1.

Saint-Raphaël, Station Classée reconnue, est implantée au pied du Massif de l’Estérel. Elle offre ses 36 km de plages et de calanques, la douceur du climat, l’étendue et la richesse de son patrimoine naturel et ses possibilités d’activités tout au long de l’année aussi bien en mer que sur terre.

Situé à 45 min de Nice, Saint-Raphaël, station classée reconnue, s’étend sur 36 km de côte, entre le Massif de l’Estérel et le littoral méditerranéen, découpé de criques et calanques. La ville qui compte 36 000 habitants, possède un centre-ville les pieds dans l’eau, ainsi que plusieurs quartiers, véritables sites touristiques avec leur personnalité et leurs caractéristiques propres : la vieille ville et les 5 ports : Valescure, Boulouris, Le Dramont, Agay, Anthéor-le Trayas.



De plus, la ville de Saint-Raphaël offre une grande capacité et diversité d’hébergements, que ce soit en bord de mer, au cœur des pinèdes ou au pied de l’Estérel.

Particulièrement connue pour ses nombreux atouts et possibilités d’activités tout au long de l’année,

Saint-Raphaël est une ville aux multiples facettes, et qui vise l’excellence avec ses labels Pavillon Bleu, France Station Nautique... Station golf, destination nature, ville de jeux et d’événements mais aussi ville de Tourisme d’affaires, grâce à son Palais des Congrès.



Le littoral dentelé alterne ports de plaisance, 30 plages de sable fin et de galets, calanques et criques accessibles. Le Massif de l’Estérel, massif volcanique de 32 000 hectares dont 14 000 sont classés, offre aux promeneurs une végétation méditerranéenne préservée. La rade d’Agay constitue la porte d’entrée naturelle du Massif.



Une offre riche et diversifiée !

Que vous soyez en famille, entre amis ou en couple, Saint-Raphaël vous propose une gamme variée d’hôtels : du 5 étoiles au petit hôtel de charme, 34 établissements vous accueillent toute l'année.



Vos vacances sont synonymes de liberté ? Vous recherchez un espace en famille de qualité ? Nos 12 résidences de tourisme et 4 villages et clubs de vacances vous proposent des services adaptés à vos envies.



Pour vivre en plein air et profiter de la vue mer ou du massif de l’Estérel, les 11 campings classés de 1 à 5 étoiles vous feront passer un séjour agréable sous le soleil de la côte d'azur.



UNE VILLE CULTURELLE

• Le Musée Louis de Funès : Nouveauté 2019. Le Musée Louis de Funès vous propose de découvrir, plus de 400 documents, extraits de films, lettres, affiches, photos et souvenirs personnels.

Plus de 50 000 visiteurs déjà accueillis !

• Le Musée archéologique : Exposition d’objets provenant de fouilles en baie de Saint-Raphaël.

• L’Église romane du XIIème classée monument historique depuis 1907, plus ancien sanctuaire d’Europe consacré à l’Archange Raphaël (XIIème siècle).

• La Basilique Notre-Dame de la Victoire : édifice de style néo-byzantin de l’architecte Pierre Aublé construit de 1883 à 1887.

• La vieille ville et les marchés provençaux.

• Les circuits pédestres : Découvertes libres du bord de mer, circuit Belle Époque et cœur historique.



UN LITTORAL UNIQUE

L’Île d’Or et le Cap Dramont, la baie d’Agay, la Corniche d’Or et les calanques d’Anthéor et du Trayas.

Un panel étendu d’activités nautiques : excursions maritimes, 7 clubs de plongée, 2 centres nautiques (voile légère, canoë-kayak de mer…) et bien d’autres encore.

LE MASSIF DE L’ESTEREL, TERRAIN DE JEUX DES AMATEURS DE PAYSAGES EXCEPTIONNELS ET DES SPORTIFS

A voir : La Cap Roux, le Rastel d’Agay, le rocher Saint-Barthélémy, le Pic de l’Ours, le Mont Vinaigre, la réserve et le sentier biologique. De nombreuses activités sportives avec 11 km de sentier du littoral, 45 km de sentiers pédestres balisés, 100 km de pistes équestres, 100 km de circuits VTT dans le Massif de l’Estérel.

Pour les golfeurs : 3 golfs dont le Golf de Valescure, parcours créé en 1895 le plus ancien du Var et le 5ème dans tout l’hexagone.



SHOPPING ET PAUSE GOURMANDE EN CENTRE-VILLE

Le Centre-Ville de Saint-Raphaël regorge de boutiques de toutes sortes pour un moment shopping en famille ou entre amis. Les nombreux cafés, restaurants et bars vous offrirons un large choix pour vos pauses gourmandes selon vos préférences : du restaurant traditionnel au salon de thé, en passant par les bars animés le long du bord de mer.



• VOS ACTIVITÉS « EXPERIENCE CÔTE D’AZUR » :

Réservez vos activités de loisirs directement à l’Office de Tourisme et bénéficiez de nos conseils, expériences et de nos prix réduits sur un grand nombre d’activités de loisirs, que ce soit sur terre comme en mer.

Pas moins de 60 activités vous sont proposées à Saint-Raphaël, de la plus reposante à la plus sportive, pour les adultes comme pour les enfants.



Quelques exemples d’activités nature :

Randonnée

• Equitation

• Escalade

• Location de VTT, de VAE, de trottinettes électriques tout terrain, buggy...

• Via cordata

• Parcours aventure etc...



Vous aurez également la possibilité de pratiquer de nombreuses activités nautiques, dont :

• Plongée

• Randonnée palmée (snorkeling)

• Canoë/kayak en mer

• Location de jet ski, paddle,

• Kite surf, ski nautique, wake board

• Location de bateau avec ou sans permis

• Excursions en mer, sorties en catamaran, en voilier etc...



• VISITES HISTORIQUES :

Venez découvrir les ruelles pavées du centre historique, le quartier Belle Epoque ou encore l’histoire du Débarquement de Provence lors de nos visites de la ville, qui vous mèneront à la rencontre du patrimoine, mais aussi de ces vies et personnalités qui ont forgé Saint-Raphaël

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Tél. 04 94 19 52 52

1 visite par semaine. Durée : 2 heures ; de 10h à 12h. Tarif : 3.50 €

• NOTRE BOUTIQUE SOUVENIR :

Envie de garder un souvenir impérissable de votre séjour à Saint-Raphaël ? Venez visiter notre espace boutique, et repartez avec nos cartes postales, posters, cosmétiques, foutas et tant d’autres idées de cadeau pour vous ou à offrir.



Horaires : voir sur le site internet

Jours d'ouverture : Basse saison du lundi au samedi. Juillet-août ouvert tous les jours de la semaine.

Langues parlées : Français - Anglais - Italien - Espagnol - Allemand



Vos contacts :

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-RAPHAËL

information@saint-raphael.com

Tel : +33 (0)4 94 19 52 52







Adresse postale : 99 Quai Albert 1er, 83700 Saint-Raphaël



Site web : www.saint-raphael.com



