Saison 2021 : Blue Rally ouvre les inscriptions pour son raid européen de 7000km en Renault 4L

Blue Rally propose aussi différentes excursions en 4L en France

Voiture mythique, la 4L ne s'aperçoit plus seulement dans les dunes avec le 4L Trophy, mais aussi à travers la France et l'Europe. L'agence de voyages Blue Rally propose différentes sorties à travers la France, mais aussi une aventure unique : traverser l'Europe, grâce à une Renault 4L. Plus de 7000km d'aventure qu'il est possible de réserver dès à présent.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 7 Octobre 2020







Avec ses phares malicieux, ses plastiques extérieurs et ses courbes, la 4L continue de plaire et l'agence de voyages Blue Rally l'a bien compris.



Cette dernière propose à l'aide de sa flotte de vivre un voyage dans le passé, au volant de la mythique Renault.



L'agence propose ainsi des voyages et des escapades au volant d’anciennes Renault 4L parfaitement rénovées dans la région des Hauts-de-France, ou en Belgique, sur une journée ou le temps d'un mini-séjour.



Qu'est-ce que le Blue Rally Europe ? Différents itinéraires sont possibles, dont le fameux Blue Rally Europe qui se tiendra du 8 au 21 juillet 2021 et qui prévoit de recevoir 100 participants.



Au programme de ce raid XXL: plus 7 000 kilomètres à parcourir à travers l’Europe, tout en réalisant des actions solidaires et écologiques, afin de subvenir aux besoins des enfants et de participer à la protection de la planète.



L'aventure est ouverte aux voyageurs disposant de leur propre Renault 4L. Il est également possible d’y participer en louant une 4L.



" Ce voyage ne pouvait se faire sans aller au contact des populations locales : nous avons donc décidé de visiter le village de Cisnadie de l'association SOS Villages d'Enfants Roumanie avec des fournitures sportives et un chèque de donation.



Nous mènerons également une action de ramassage des déchets de façon ludique pour protéger l'environnement, " précise Jeoffrey Decoupigny, dirigeant de Blue Rally.



Si jamais vous êtes intéressés ou vous avez des clients qui souhaitent prendre part au raid : le site Blue Rally Europe vous renseignera.



