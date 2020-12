Salaün Holidays lance "Le Voyage du Millénaire", un circuit en 100 jours !

Du côté des nouveautés de la rentrée 2021, on remarquera notamment 5 nouveaux circuits privilégiant au maximum le train et conçus pour être le plus « carbone économe » possible : La Castille et l’Andalousie, d’Alcazars en Alhambra en 11 jours avec le train à grande vitesse AVE de Madrid à Séville ; Venise, Florence, Rome en 8 jours avec le train à grande vitesse Frecciarossa de Venise à Florence puis de Florence à Rome.



Prague et Vienne en 8 jours reliées par le train rapide Railjet. Washington et New York en 8 jours reliées par le train à grande vitesse Acela.



La Norvège grandeur nature en 9 jours comprenant deux trajets en train parmi les plus beaux au monde.



D’autres nouveaux circuits font leur apparition dans la brochure comme Les Pouilles, le talon de la « botte » italienne en 8 jours, le Sud de l’Italie, le « bel paese » en 12 jours (combiné Pouilles, Basilicate, Campanie, Sicile), Escapade bulgare en 6 jours ou encore La Roumanie, Transylvanie et Mer noire en 8 jours. Notons que le catalogue inclut également cette année un cahier spécial séjours en club Kappa et Coralia !



Tous les programmes présentés sont déclinables à la carte rappelle le tour-opérateur.