Salaün Holidays sort la brochure "Voyages de fêtes" 2022-2023

Parmi les nouveautés 2022-2023 :



- Nouvel An en Baie d’Halong : un circuit de 11 jours pour finir l’année dans les paysages maritimes de la baie d’Halong et commencer 2023, au fil de l’eau, dans l’animation du Delta du Mékong.



- Marché de Noël à Chypre : au-delà de la mer, du soleil et de ses 11 000 ans d’Histoire et de civilisation, Chypre rime aussi avec tourisme durable : création de nombreux labels autour des produits locaux, de la gastronomie, de l’artisanat d’art dans l’arrière-pays ou encore multiplication de villages de Noël que les voyageurs sont invités à découvrir lors de ce circuit de 8 jours 7 nuits avec, au fil des marchés, des stands et mets traditionnels ainsi que diverses animations artistiques.



- Les Marchés de Noël d’Alsace et d’Allemagne (circuit 6 jours/5 nuits) : un programme festif à la découverte des marchés de Noël de Cochem, Coblence, Heidelberg, Strasbourg et Colmar. Au programme également la visite de Trèves ainsi que la découverte de la vallée du Rhin et de ses paysages.



- Ambiance de Noël à Oslo : un séjour 5 jours/4 nuits pour découvrir les plus beaux marchés de Noël de la capitale norvégienne dont celui du Musée des Arts et Traditions Populaires. Au programme également, la visite du nouveau Musée Munch, celle du plus vieux musée du ski au monde et celle du centre Nobel.



- Noël en Egypte : de Louxor à Assouan, entre le Caire et Gizeh, un programme touristique de 10 jours combinant une croisière sur le Nil et un séjour au Caire pour une découverte des plus beaux sites de l’Egypte antique.



- Nouvel An au Maroc : Rabat, Casablanca, Marrakech... Ce circuit de 8 jours propose un programme touristique pour une fin d’année sous un soleil généreux et dans un complet dépaysement.



