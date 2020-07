Salons : plus aucune jauge limite à partir de septembre en France

Voici enfin une bonne nouvelle, dans le ciel jusque-là très brumeux, du secteur de l'événementiel.



Après l'hécatombe du printemps et de l'été, les foires et salons vont pouvoir se tenir et surtout sans aucune jauge à partir du 1er septembre 2020.



Face à une économie totalement à l'arrêt, représentant 34,5 milliards d'euros et animant activement le secteur du tourisme à Paris, le ministre en charge du Commerce extérieur et de l'Attractivité a annoncé, ce lundi 27 juillet 2020, la bonne nouvelle.



" Le signal envoyé par le décret, qui devrait être adopté très rapidement, est clair : nous veillons à distinguer les rencontres professionnelles des rassemblements de masse.



Nous affichons ainsi le même objectif que nos partenaires allemands et italiens, celui de redonner confiance aux décideurs et aux communautés d'affaires françaises, européennes et internationales, " a expliqué Franck Riester à nos confrères du journal Les Echos.