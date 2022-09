Savanna Tours & Safaris vous donne rendez-vous à l’IFTM Top Resa, inscrivez-vous à l’éductour Sénégal

Nous organisons :



● Des safaris individuels et en groupes constitués en Tanzanie et au Kenya et nous réalisons également des safaris inter-état Kenya / Tanzanie en véhicule 4x4 toit ouvrant panoramique avec chauffeur/pisteur locaux parlant français pour suivre la migration.

● Des autotours en Afrique du Sud et en Namibie,

● Des circuits individuels et groupes constitués avec guides locaux parlant le français en Afrique du Sud, au Bénin, en Namibie, au Sénégal & au Togo.

● Des safaris individuels sur mesure et haut de gamme en Afrique du Sud, au Botswana, au Kenya, au Malawi, en Namibie, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.

● Des séjours balnéaires au Kenya, au Mozambique, au Sénégal, en Tanzanie, à Zanzibar et en îles privées

● L’Ascension du Mount Kilimandjaro voie Machame, Marangu, Lemosho, Shira ou du Mount Meru avec guides assistants locaux parlant le français,

● Plongée sous-marine, kitesurf, sandboard sur les dunes, snorkeling, safari montgolfière.

● Transferts aéroport / hôtels et excursions locales avec guides locaux parlant le français au Sénégal et à Zanzibar

● Assistance aéroport, représentation des T.O à destination.