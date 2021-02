Service, Support, Solution, la stratégie 3S au cœur de la nouvelle version de TravelRoom

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Il n’est nul besoin de faire un énième constat des impacts de la crise sanitaire sur les acteurs clefs de la chaîne de valeur de l'hôtellerie d’affaires. Pour autant, cette période qui, à l’échelle de l’histoire des mobilités, sera très certainement une nouvelle étape clef de la maturité de nos acteurs, doit nous inviter à innover pour être au rendez-vous de la reprise des déplacements.

Rédigé par CDS Groupe le Lundi 22 Février 2021





Chez CDS Groupe, chacune de ces périodes compliquées a été vue comme une occasion d’avancer plus vite et de proposer à nos clients agences, partenaires historiques des entreprises, le service, le support et la solution nouvellement adaptée aux besoins de leurs clients.



CDS est alors fière d’être restée au travail et à l’écoute de ses agences tout au long de l’année 2020.

Une gestion simplifiée pour les agences et augmentée pour ses clients Les agences, avec qui nous collaborons depuis 20 ans, expriment clairement leurs besoins, notamment, de :

- disposer d’une solution adaptée et intuitive ;

- capter l’ensemble des flux voyages de leurs clients pour des raisons comptables, commerciales et surtout, de services et assistances aux voyageurs en déplacement ;

- mettre en avant leur capacité à répondre aux exigences technologiques exprimées par les acteurs publics lors de leurs appels d’offre (les marchés publics étant stratégiques pour les agences de voyages) ;

- être en mesure de proposer une offre large et diversifiée à leurs clients afin de se différencier de leurs concurrents ;

- préserver le plus possible leur trésorerie.



" Efficacité, rapidité, lisibilité ! Ces trois mots nous ont animés tout au long de ces mois de travail et nous sommes aujourd’hui fiers de constater que ce sont ceux qui ressortent le plus lors des retours clients. " Séverine Peschet, Key account manager et responsable du groupe projet chez CDS Groupe.



Dans le contexte de l’hôtellerie d’affaires, les agences de voyages souhaitent pouvoir proposer en Front Office à leurs clients le bon hôtel, au bon prix dans le cadre d’un parcours de réservation en 2, voire 3 clics, tout en faisant remonter les flux d’informations dans le Back Office (via les GDS notamment). Les équipes techniques, commerciales et support de CDS ont complété ce cahier des charges agences de voyages par un questionnaire en 12 points adressé aux hôteliers. L’idée de l’équipe projet de CDS en charge de cette nouvelle version de TravelRoom, a été de sonder l’ensemble des acteurs concernés par l’outil.



" Après avoir récolté les besoins de nos clients agences, nous avons monté une équipe interne avec la volonté que la version 2 de l’interface TravelRoom dédiée à nos agents de voyages soit leur outil de travail, sans aucune friction dans leur quotidien ". Séverine Peschet, Key account manager.



Performance et Time to market, bienvenue au sein de TravelRoom V2 Après six mois de réunions hebdomadaires, d’essais, de développement, d’analyses et de transformations, fin 2020, les premiers clients ont pu tester cette nouvelle version. Les retours ont été très positifs et dès le 4 janvier, la V2 de Travelroom était installée sur l’ensemble de nos comptes clients. La nouvelle version de TravelRoom répond alors à cette expression de besoins intemporels des agences tout en apportant les nouvelles “couches” requises par le contexte actuel : sécurité des voyageurs, respect des normes sanitaires, sécurité financière.



Pour l’agence, TravelRoom est l’assurance de :

● proposer une base hôtelière de 1,5 million d’établissements à travers le monde (GDS et non GDS) ;

● paramétrer l’outil en fonction de la politique voyage du client entreprise ;

● régler les dépenses hôtelières sans faire appel aux cartes de crédits (assurant un contrôle strict des amenities et extras de l’hôtellerie) ;

● consolider la dépense au sein du système comptable de l’agence via des intégrations ERP ;

● centraliser les commandes du voyageur dans un seul PNR, offrant ainsi une gestion facilitée et maîtrisée de l’ensemble du déplacement ;

● géolocaliser en temps réel les voyageurs de l’entreprise cliente au niveau de l’hôtel (allant au-delà du passage du point de contrôle IATA en aéroport) ;

● Offrir la possibilité de réserver pour des groupes et une partie complémentaire pour certain des clients avec les enfants et les familles

● construire un reporting de qualité avec une granularité de détails conforme aux exigences de leurs clients entreprises et administrations.



Les agences utilisatrices de TravelRoom sont alors en capacité de proposer une solution ergonomique et conforme aux comportements de réservation des internautes sur les sites marchands. Cette nouvelle version de TravelRoom offre un parcours de réservation fluide et intuitif dans un environnement Marketplace optimisé pour la visualisation des informations clefs à contrôler, dont : la disponibilité, la composition du tarif ou encore le respect des normes sanitaires.

Innovation et support humain, le combo gagnant A l’instar de la création de l’indice Covid qui a été créé en mars dernier pour accompagner les hôteliers et rassurer les voyageurs d’affaires, les équipes de CDS ne cessent d’innover pour répondre aux besoins des agences en temps réel. L’indice Covid 19 est aujourd’hui l’une des options de Travelroom et permet de valoriser le travail sanitaire fait par les hôteliers pour rendre leurs établissements conformes aux attentes actuelles. L’ensemble du dispositif Covid est disponible ici



● de mettre en place des équipes supports complémentaires aux équipes des agences partenaires afin d'assurer un plan de continuité d'activité pour tous les clients ;

● de sécuriser l'ensemble des réservations hôtelières par des rappels systématiques sur l'ensemble de commandes pour éviter tous les délogements ;

● de maintenir à jour les disponibilités hôtelières et d'accompagner ces hôteliers sur l'importance du marché agences pour offrir l'offre la plus large possible ;

● de maîtriser les délais de paiement des fournisseurs et d’assurer une rémunération sans faille aux agences afin de permettre à tous les acteurs un équilibre économique.



La pérennité des agences est un maillon essentiel à l’industrie du voyage d’affaires. Lui apporter des solutions innovantes fait partie de notre devoir. Notre nouvelle interface Travelroom V2 a été bâtie dans cet esprit.



→ Pour en savoir plus, Au-delà de l'évolution de l'outil, CDS s'est également engagée aux côtés des agences afin :● de mettre en place des équipes supports complémentaires aux équipes des agences partenaires afin d'assurer un plan de continuité d'activité pour tous les clients ;● de sécuriser l'ensemble des réservations hôtelières par des rappels systématiques sur l'ensemble de commandes pour éviter tous les délogements ;● de maintenir à jour les disponibilités hôtelières et d'accompagner ces hôteliers sur l'importance du marché agences pour offrir l'offre la plus large possible ;● de maîtriser les délais de paiement des fournisseurs et d’assurer une rémunération sans faille aux agences afin de permettre à tous les acteurs un équilibre économique.→ Pour en savoir plus, contactez Séverine Peschet , Key account manager

Contactez-nous

92210 Saint-Cloud



info@cdsgroupe.com

www.cdsgroupe.com



187 Bureaux de la Colline92210 Saint-Cloud

Lu 165 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le grand live du voyage d’affaires : retour sur une journée exceptionnelle !