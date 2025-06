Shiatsu, californien, thérapeutique : quel massage choisir ?

Les professionnels du bien-être vous diront qu’il existe autant de massages que d’individus les pratiquant, tant il est vrai que le toucher et l’application font intervenir le ressenti, l’expérience personnelle du praticien, ainsi qu’un ensemble de facteurs émotionnels.



Cette thérapie agit entre autres sur la peau, les muscles, les tendons et les ligaments (ces tissus sont appelés communément tissus mous) et vise à améliorer la santé (tant le bien-être physique que psychique).



Nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans cette rubrique, le terme massage ou massothérapie englobe un ensemble de techniques qui, malgré leurs différences philosophiques et d'applications, partagent un certain nombre de principes et de méthodes.



L’objectif est de favoriser la détente (musculaire et nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, l'assimilation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le fonctionnement des organes vitaux et l'éveil psycho-corporel.