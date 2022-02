Appli mobile TourMaG



Sita et Asian Trail vous donnent rendez-vous au Ditex 2022 Come and explore with us… Chez Sita et Asian Trails, nous avons l'intime conviction que "la connaissance est basée sur l'expérience, le reste n'étant qu'information".

Envoyer à un ami Partager cet article

Existant depuis plus de 50 ans, Sita propose des voyages sur mesure et des services personnalisés en Inde, au Népal, au Bhoutan et au Sri Lanka, chacun soutenu par des équipes de marché dédiées comptant 443 professionnels expérimentés répartis dans 24 bureaux. L'entreprise propose une approche unique, un service personnalisé chaleureux et, surtout, l'exécution d'idées créatives qui révèlent le caractère authentique de chaque destination. Nos professionnels sont passionnés par leur région.



Une présence de proximité avec 2 représentants en France : un dans le Nord et une dans le Sud, accompagnés des équipes locales dédiées spécialement au marché français sur chacune de nos destinations.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 21 Février 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

SITA - INDE/NEPAL/BHOUTAN/SRI LANKA

& ASIAN TRAILS – Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie, Malaisie, Singapore, Birmanie, Chine et Hong Kong



Activité :

Un héritage de plus de 50 ans de connaissances, d'expérience et d'expertise des destinations.

►Nos relations de longue date avec les hôtels nous permettent de proposer le plus grand nombre de nuitées, vous garantissent des tarifs et des allocations préférentiels et une diversité de types d’hébergements

►Une gamme complète d'options de produits : services d'accueil et d'assistance dans tous les principaux aéroports et gares du sous-continent.

►Une assistance pour vous aider à construire et à faire la meilleure sélection de produits et la meilleure expérience dans le sous-continent.

►Un engagement continu pour développer une expérience de voyage authentique et durable grâce au Centre de connaissances sur les destinations.

►Une assistance complète pour votre brochure, des images haute résolution et la coordination des fournisseurs.

►Mises à jour régulières sur les options de produits existants ou nouveaux, les mises à jour des destinations et les offres spéciales.

►Délai d'exécution jusqu'à 24 heures pour les demandes standard.

►Assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays.

►Assurance responsabilité civile complète





→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Coordonnées en bas d'article. → En physique les 30 et 31 mars 2022SITA - INDE/NEPAL/BHOUTAN/SRI LANKA& ASIAN TRAILS – Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Indonésie, Malaisie, Singapore, Birmanie, Chine et Hong KongUn héritage de plus de 50 ans de connaissances, d'expérience et d'expertise des destinations.►Nos relations de longue date avec les hôtels nous permettent de proposer le plus grand nombre de nuitées, vous garantissent des tarifs et des allocations préférentiels et une diversité de types d’hébergements►Une gamme complète d'options de produits : services d'accueil et d'assistance dans tous les principaux aéroports et gares du sous-continent.►Une assistance pour vous aider à construire et à faire la meilleure sélection de produits et la meilleure expérience dans le sous-continent.►Un engagement continu pour développer une expérience de voyage authentique et durable grâce au Centre de connaissances sur les destinations.►Une assistance complète pour votre brochure, des images haute résolution et la coordination des fournisseurs.►Mises à jour régulières sur les options de produits existants ou nouveaux, les mises à jour des destinations et les offres spéciales.►Délai d'exécution jusqu'à 24 heures pour les demandes standard.►Assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans tout le pays.►Assurance responsabilité civile complèteProchainement disponible en ligne.Coordonnées en bas d'article.



Qui sommes-nous ? Le monde de SITA et ASIAN TRAILS



Sita est une filiale de Fairfax Financial Holdings Group, Canada, détenue par TCI India. La différence Sita est visible dans tout ce que nous offrons : une infrastructure solide à l'échelle de nos différentes destinations, des opérations au sol expertes, le meilleur panel de guides pour offrir une expérience authentique et hautement créative de la destination, la capacité d'obtenir des tarifs et des conditions préférentiels tout en formant continuellement les fournisseurs aux besoins des clients, et des contrôles de qualité pour garantir une livraison conforme aux promesses. Sita a reçu de nombreux prix et a été reconnue comme une société très performante dans le secteur.



Notre engagement



Des expériences et des impressions d'une intensité et d'une profondeur particulières, des instants qui perdurent et peuvent laisser une impression positive durable. Ils sont uniques et mémorables, au même titre que l'appréciation d'une grande œuvre d'art. Sita fait en sorte que ces moments se produisent.



Nous soutenons un tourisme responsable par le biais de divers projets et initiatives qui sont tous directement liés à notre activité principale de voyage. L'entreprise travaille avec une organisation à but non lucratif, Literacy India, dans le but d'autonomiser les enfants et les femmes défavorisés.

Sita soutient également une initiative de protection des enfants dans l'industrie du tourisme et est signataire du Code pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme.



Sita est signataire des "Principes d'autonomisation des femmes", une initiative d'ONU Femmes visant à soutenir l'égalité des sexes sur le lieu de travail, sur le marché et dans la communauté. L'autonomisation des femmes reste l'une des principales initiatives de Sita en matière de responsabilité d'entreprise.

Que faisons-nous ? Nous innovons constamment et trouvons des moyens d'enrichir les connaissances de nos collaborateurs - car ils sont les véritables ambassadeurs de notre marque - authentiques, passionnés et fiables. L'initiative "Bridge the Knowledge Gap" vise à responsabiliser, éduquer et partager les connaissances collectives de nos experts en voyage avec nos collègues. Il s'agit d'une initiative du Destination Knowledge Centre (DKC) dans le cadre de laquelle nous identifions les lacunes des produits et utilisons une approche holistique à plusieurs volets pour combler ces lacunes.



Le Destination Knowledge Centre (DKC), premier du genre dans le secteur du voyage, a été créé avec quelques spécialistes internes du voyage, des personnes aux intérêts variés allant de l'anthropologie, l'art, la nourriture, la poésie, la musique à la peinture, la lecture et l'écriture. Une sorte de club de chercheurs non-conformistes, si vous pouvez l'appeler ainsi ! Ces dernières années, nous sommes devenus un véritable laboratoire, proposant des expériences uniques aux voyageurs curieux et avisés.



Nos professionnels partagent une passion absolue pour nos destinations. Collectivement, l'équipe Sita représente 21 États indiens, parle 26 langues indiennes et 9 langues étrangères, et est représentée par la plupart des confessions religieuses. Leur connaissance approfondie du pays et leur expérience sont inégalées, avec pas moins de 25 ans d'expérience dans le secteur du voyage.



L'entreprise dispose de "spécialistes du marché" qui ont une connaissance approfondie des besoins d'un marché et de voyageurs particuliers



Le niveau de service est un élément actif de la stratégie de différenciation de Sita. Class by Sita est une référence pour élever nos services au niveau supérieur et au-delà. L'objectif de l'entreprise, qui est de construire une organisation plus forte et orientée vers la qualité, est en accord avec le concept de "Class by Sita", qui indique clairement "un niveau platine de service à la clientèle" pour créer des sourires avec un sourire.



Chez Sita, nous avons l'intime conviction que "la connaissance est basée sur l'expérience, le reste n'étant qu'information".



C’est pour cette raison que notre Managing Director Mr Dipak Deva a créé en 2009 le Destination Knowledge Center, le premier en son genre dans l'univers du tourisme composé de quelques amoureux spécialistes de la destination. Ce département est le laboratoire à produits de Sita, dont le but est - entre autres - de créer des excursions, des expériences plus précisément favorisant l’immersion et la découverte d’une culture complexe et fascinante sous un œil différent…celui d’une personne locale. L'équipe de 'DKC' se charge de rencontrer, sur tout le sous-continent indien, des 'Amis de Sita', des locaux qui n'appartiennent pas forcément au monde du tourisme et qui souhaitent partager un peu de leur quotidien avec nos voyageurs afin de rendre leur séjour inoubliable. DKC imagine alors des produits spécifiques ou modules relatifs à ces expériences uniques, conférant à nos circuits une touche "hors des sentiers battus".



Depuis 2009, nous avons à notre disposition plus d’une centaine de ces expériences, certaines 100% créées par notre équipe, d’autres créées par des équipes indépendantes et que nous trouvons grâce à des contacts ou nos recherches…devenant des amis de Sita. Nous testons bien entendu toutes ces expériences avant de les proposer à nos voyageurs. Elles sont toutes disponibles en interne classées par ville et sous format ppt, en langue française.



L’équipe DKC est composée de 7 personnes. Une chef d’équipe, trois explorers, un spécialiste de la vidéo, une spécialiste de la photo, et un Product Manager.



Depuis 2015 nous éditons des vidéos pour vous projeter de manière plus ludique dans de nouveaux hôtels, certaines destinations ou autres expériences. Nous avons aussi des itinéraires en vidéos. Saurabh est chargé d’éditer les images que nous ramenons de nos voyages.



Pourquoi notre participation au salon Nous avons mis à profit cette période particulière pour former nos équipes, réfléchir sur de nouvelles orientations et thématiques, nouer des partenariats différents.

Nous sommes récemment devenue signataire des «Principes d'Autonomisation des Femmes» - une initiative d'ONU Femmes et mis en place un plan d'action durable. Il s'agit d'une articulation formelle de nos pratiques et de nos convictions de longue date sur la durabilité.



Nous serons heureux de vous rencontrer pour la première fois ou bien de vous retrouver à nos côtés à l’occasion du DITEX.



Ils exposent avec nous ! Asian Trails est le principal et le plus important réceptif sur l’Asie. Avec un réseau de bureaux implantés dans 9 pays, de de Bangkok a Hong Kong, et soutenu par des bureaux de représentation à travers le monde, nous offrons à nos clients toute l’aide qui leur est nécessaire, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur fuseau horaire. Afin de garantir à nos visiteurs une découverte authentique de l’Asie, nous les invitons à expérimenter chaque destination sous un angle original et créatif.



Notre passion et notre expertise des destinations que nous proposons nous permettent de répondre aux attentes des individuels comme des groupes, avec des programmes sur mesure spécialement mis en place pour satisfaire les attentes de chacun. Asian Trails présente une expérience inégalée dans l’organisation de voyages touristiques, réservations d’hôtels, de tours et d’excursions mais aussi dans la mise en place de meeting, conférences et teambuilding. Quelle que soit l’occasion, nous avons à cœur de toujours proposer des programmes basés sur la culture, l’histoire, la vie locale et l’aventure, tout en garantissant une très haute qualité de services.



Les destinations avec lesquelles nous travaillons :

→ Thaïlande

→ Vietnam

→ Cambodge

→ Laos

→ Indonésie

→ Malaisie

→ Singapore

→ Birmanie

→ Chine

→ Hong Kong





Contacter Sita et Asian Trail SITA

Carole GALLO

Responsable commerciale Sud France

Mobile :0687797982

Carole.gallo@sita.in



www.sita.in







ASIAN TRAIL

Pankaj Patpatia

Directeur Commercial France

Mobile : +33 6 69 93 96 49

Pankaj.patpatia@asiantrails.org



www.asiantrails.travel





Carole GALLOResponsable commerciale Sud France0687797982Pankaj PatpatiaDirecteur Commercial France+33 6 69 93 96 49

Prenez-rendez-vous avec Gentiane Romanet (DestiMaG) pour devenir exposant Ditex 2022

Lu 158 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Tanganyika Expéditions vous donne rendez-vous au Ditex 2022 YALOS TOURS vous invite sur le salon Ditex 2022