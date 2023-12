Siyam World Maldives***** ouvre un nouveau restaurant, le Kaage, de cuisine maldivienne

Le Chef Mohamed Rasheed, réputé pour son savoir-faire culinaire et sa passion pour la préservation du patrimoine culinaire maldivien, s'est lancé dans un voyage extraordinaire à travers l'archipel, des atolls immaculés du nord aux îles ensoleillées du sud.



Sa mission : découvrir et rapporter des recettes traditionnelles maldiviennes qui mettent en valeur la diversité culinaire du pays. S'inspirant de la culture locale, il a méticuleusement élaboré une carte qui capture l'essence de la cuisine locale. Des currys de poisson aromatiques aux délices alléchants aux épices et infusés à la noix de coco, chaque plat du restaurant Kaage raconte une histoire de tradition, transmise de génération en génération. Les prouesses culinaires sont profondément enracinées dans la cuisine de son enfance, où il a appris l'art de préparer des plats auprès de sa mère. Ses techniques ancestrales et ses recettes familiales ont été parfaitement intégrées au menu, créant une expérience culinaire inégalée qui transcende les générations.