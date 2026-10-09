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SkyAlps ouvre une ligne directe entre Paris et les Dolomites

Deux vols par semaine relieront Paris-CDG à Bolzano dès le 10 décembre 2026


SkyAlps ouvrira sa première liaison vers la France le 10 décembre 2026, avec deux vols par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et Bolzano, dans le Sud-Tyrol italien. Cette ligne directe, programmée pour la saison hivernale, doit faciliter l’accès aux Dolomites, notamment pour les séjours au ski.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 18:37

SkyAlps ouvrira en décembre 2026 une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Bolzano, au cœur des Dolomites - Photo : SkyAlps
SkyAlps ouvrira en décembre 2026 une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Bolzano, au cœur des Dolomites - Photo : SkyAlps
Aer Lingus
SkyAlps reliera Paris à Bolzano chaque jeudi et dimanche, avec un temps de vol annoncé d’environ 1h40.

Les départs de Paris-CDG sont prévus à 10h30, pour une arrivée à 12h10.

Dans le sens retour, les vols quitteront Bolzano à 15h35 pour atterrir à Paris à 17h15.

La compagnie présente cette ouverture comme une étape importante de son développement et un moyen de renforcer l’accès au Sud-Tyrol depuis le marché français.

Des services à bord et des séjours packagés

La compagnie exploite des appareils de 76 sièges maximum et inclut un service à bord comprenant une sélection de 13 produits régionaux, dont des vins renouvelés chaque mois.

Tous les tarifs comprennent un bagage cabine de 8 kg. Un bagage en soute de 15 kg est inclus dans les formules Sky Classic et Sky Flex, tandis que le transport de matériel de sport est proposé en option.

Des réductions sont prévues pour les enfants de 2 à 11 ans, et les chiens de moins de 8 kg peuvent voyager en cabine.

Avec SkyAlps Holidays, les voyageurs peuvent également réserver un package réunissant vol, hôtel et transfert, parmi plus de 180 établissements 4 et 5 étoiles du Sud-Tyrol.

Pour accompagner l’ouverture de la ligne et le lancement de son programme de fidélité SkyAlps Circle, les réservations Paris effectuées jusqu’à la fin de la saison hivernale donnent droit à des miles doublés.

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