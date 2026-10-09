SkyAlps ouvre une ligne directe entre Paris et les Dolomites

La compagnie exploite des appareils de 76 sièges maximum et inclut un service à bord comprenant une sélection de 13 produits régionaux, dont des vins renouvelés chaque mois.



Tous les tarifs comprennent un bagage cabine de 8 kg. Un bagage en soute de 15 kg est inclus dans les formules Sky Classic et Sky Flex, tandis que le transport de matériel de sport est proposé en option.



Des réductions sont prévues pour les enfants de 2 à 11 ans, et les chiens de moins de 8 kg peuvent voyager en cabine.



Avec SkyAlps Holidays, les voyageurs peuvent également réserver un package réunissant vol, hôtel et transfert, parmi plus de 180 établissements 4 et 5 étoiles du Sud-Tyrol.



Pour accompagner l’ouverture de la ligne et le lancement de son programme de fidélité SkyAlps Circle, les réservations Paris effectuées jusqu’à la fin de la saison hivernale donnent droit à des miles doublés.