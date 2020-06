Solea lance les Antilles dès cet été !

TourMaG.com - Avez-vous également réfléchi à de nouvelles offres ?



Alexandre Espitalier Noël : Oui d'une certaine façon. Disons que nous avons accéléré ce qui était déjà dans les tuyaux.



Nous sommes spécialistes des îles, avec également une production sur l'Afrique et les Emirats. Je crois beaucoup dans un équilibre entre l'Est et l'Ouest et j'ai trouvé judicieux de lancer les Antilles.



Aujourd'hui nous sommes prêts pour un pré-lancement sur juillet et août lorsque toutes les barrières notamment de quatorzaine ou septaine seront levées.



Comme certains tour-opérateurs se sont mis à vendre la France, nous souhaitons également élargir notre production sur la destination.



De notre côté, nous sommes prêts à lancer la machine. Pour cet été nous avons misé sur les gros blockbuster avant le lancement d'une production beaucoup plus étoffée en septembre.