SpeedMedia : des sites Web marchands dynamiques ! Avec SpeedMedia vous disposez d’un site internet présentant des offres de voyagistes que VOUS sélectionnez et que VOUS vendez !

Les agences de voyages se doivent de répondre à une demande croissante de propositions en proposant une gamme d'offres de voyages alléchantes, disponibles et accessibles à tout moment et depuis n'importe où. Que votre client soit à la recherche d'une escapade de dernière minute ou qu'il souhaite planifier un voyage de longue durée, les sites internet d'agences de voyages doivent pouvoir offrir une multitude d'options pour satisfaire tous les types de voyageurs.



Et vous ? Combien de temps passez-vous à modifier vos offres en ligne alors que SpeedMedia a automatisé tout cela depuis de nombreuses années ??? On en parle ?



Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 27 Mai 2024

Tout un Monde de possibilités Généralement, les offres de voyages disponibles sur les sites internet d'agences de voyages sont aussi variées que les destinations elles-mêmes. Des escapades urbaines excitantes aux retraites tranquilles en bord de mer, en passant par les circuits exotiques dans des contrées lointaines, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Avec un simple clic, les voyageurs peuvent explorer une multitude de destinations, comparer les prix et les options d'hébergement, et réserver leur voyage en quelques minutes seulement.... mais pas sur votre site ?



Vous maintenez des descriptifs, des prix et des dates qui, dès le lendemain, peuvent être erronés, complets ou tout simplement ne plus exister.



La plateforme SpeedMedia, connectée à plus de 70 Tours Opérateurs (Producteurs de Voyages, Voyagistes), vous permet de gérer les catalogues produits, sélectionner vos partenaires TO, vos thématiques et destinations, maîtriser votre politique de distribution, vos règles tarifaires, saisir vos propres offres, suivre vos dossiers clients, le tout accompagné par un puissant moteur de réservation à la fois performant et intuitif pour vous, comme pour vos clients.



L'un des principaux avantages : chaque nuit les offres sont mises à jour de façon automatique par les TO eux-mêmes et votre site internet suit bien évidemment cette logique sans que n'ayez rien à faire !



Offres Alléchantes et Promotions Combien de marins, combien de capitaines, mais surtout combien de clients tombent sur des sites internet d’agences de voyages sur lesquels les offres sont « périmées », les produits « non disponibles », les dates de voyage « dépassées »… Les sites internet regorgent souvent d'offres spéciales et de promotions attractives... mais qui ne sont plus disponibles !



Répondant à tous les besoins des agences de voyages, tant en B2C qu’en B2B, SpeedMedia reçoit et traite automatiquement chaque nuit voire plusieurs fois par jour, les catalogues électroniques des Tour-Opérateurs ainsi que les fichiers des prix et des disponibilités.

Via SpeedMedia, il vous sera facile d’administrer votre catalogue, contrôler les disponibilités et effectuer des interrogations tarifaires et réservations en ligne.



Cerise sur le gâteau, VOUS êtes maître de votre propre stratégie commerciale et de distribution. Vous ouvrez/fermez les TO que VOUS choisissez. Vous paramétrez les villes de départ que vous souhaitez voir apparaître, les destinations, les zones géographiques, les catégories de produits ou encore les thématiques de VOTRE choix.



Que vous fassiez "dans la dentelle" en n'autorisant que quelques offres spécifiques d'un TO ou bien que vous ouvriez votre site internet à toute la production, VOUS avez la main et VOUS décidez de ce que vous voulez voir - ou pas - sur votre propre site internet.



Facilité et confort d’utilisation SpeedMedia travaille depuis plus de 20 ans avec les acteurs du Tourisme et principalement avec les Agences de Voyages et les TO.



L'un des principaux avantages des offres de voyages sur les sites internet d'agences de voyages est la facilité et le confort qu'ils offrent aux voyageurs, vos clients et prospects. Grâce à la plateforme en ligne conviviale lorsque vous utilisez les services que propose SpeedMedia, les voyageurs peuvent rechercher, trouver, consulter et même réserver leur voyage en quelques clics, depuis le confort de leur domicile.



Ce confort d'utilisation, SpeedMedia l'a bien entendu pensé pour les Agences de Voyages également avec des outils intuitifs et faciles d'utilisation. Que ce soit sa plateforme SpeedResa ou le back-office de gestion de votre site internet, tout est pensé pour les professionnels avec de nombreux modules très simples, efficaces et rapides à mettre en place.



La variété des possibilités est immense, que vous disposiez déjà d'un site Web, que vous recherchiez un site totalement sur-mesure ou que vous souhaitiez utiliser les outils que SpeedMedia met à votre disposition pour que votre site soit accessible depuis n'importe quel support Web et Mobile !



Une équipe d'experts à vos côtés Nos équipes de graphistes, webmasters, intégrateurs et webdesigners sont basées exclusivement en France (Lyon- Villeurbanne). Spécialisées dans le secteur du Tourisme et des Loisirs, ils peuvent réaliser pour vous des sites internet sur-mesure.



Tout au long du projet, nous développons des modules afin d’améliorer vos ventes et la performance de votre entreprise. Mais aussi, dans le but d’améliorer votre présence sur internet, attirer de nouveaux clients ou automatiser vos processus commerciaux.



Bénéficiez de toute l'expertise de nos collaborateurs pour répondre au mieux à vos demandes et votre budget et confiez-nous dès maintenant votre projet e-travel, afin de concevoir et développer ensemble votre propre site internet



Optez pour un site B2C e-travel, connecté à plus de 70 TO et 100% personnalisable,

réalisé par des Professionnels du Tourisme, pour les Agences de Voyages ou les Tour-Opérateurs



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site :



