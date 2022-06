Appli mobile TourMaG



SpeedMedia : des sites Web qui s’intègrent parfaitement Avec son propre CMS (système de gestion de contenu), SpeedMedia vous permet d’avoir votre propre site intégralement sur sa plateforme mais également d’intégrer toutes ses fonctionnalités au sein d’un site internet existant.

Envoyer à un ami Partager cet article

Vous souhaitez un nouveau site internet totalement pensé pour les Professionnels du Tourisme et des Loisirs ? Vous aimeriez proposer en ligne et dans votre agence des offres de dizaines de Tour-Opérateurs connectés en temps réel ? Vous rêvez que les mises à jour se fassent automatiquement chaque nuit sans avoir à vous en occuper ? … lisez la suite de cet article, nous avons forcément LA solution.

Rédigé par SpeedMedia le Lundi 6 Juin 2022

Modulable, adaptable, customisable SpeedMedia dispose d’une plateforme totalement personnalisable selon votre propre stratégie de distribution et connectée à plus de 70 TO. De cette plateforme sont extraits des flux qui permettent d’alimenter un site internet B2C e-travel. Réalisée par des Professionnels du Tourisme, pour les Agences de Voyages ou les Tour-Opérateurs, cette plateforme est largement éprouvée et permet de diffuser des offres de séjours, circuits, clubs, autotours, croisières, locations, etc.



Outre le fait qu’elle permette également de saisir vos propres produits si besoin, elle dispose également de fonctionnalités spécifiques telles qu’un module Groupes, une liste de cadeaux, un module Comités d’Entreprises, Associations ou Amicales, une option B2B pour vos agents et bien d’autres outils conçus pour vous faciliter la vie et développer votre présence sur le Web.



Création et adaptation simples Avec notre outil de construction de sites internet, nous avons souhaité rendre la toile plus accessible pour tous ! En appliquant les toutes dernières technologies et en développant en permanence de nombreuses fonctionnalités, nous avons ainsi construit notre propre outil de gestion et construction de sites Internet.



Avec une interface intuitive, aucune connaissance technique n’est requise. Notre CMS (Content Management System) vous permet de créer et gérer vous-même en quelques clics votre site internet.



Que vous disposiez des ressources en interne, que vous fassiez appel à une agence web spécialisée ou à notre équipe technique, vous conservez toujours la main sur un site qui est totalement personnalisable et dispose de puissants modules intégrés. Changer un logo, modifier vos couleurs, créer des pages de contenu, insérer des vidéos ou des photos, paramétrer un moteur de recherche, créer des blocs d’offres ou encore optimiser le référencement naturel de vos pages… vous avez accès à tout.



Vous avez déjà votre propre site Web ? Vous disposez déjà d’un site Web et vous ne souhaitez pas particulièrement en changer ? En revanche, vous aimeriez bien qu’il soit alimenté automatiquement par des offres des TO du marché ?



Que ce soit un site sous Wordpress, Drupal, Wix ou autre, nous pouvons nous adapter afin d’insérer une partie totalement dynamique et parfaitement intégrée à votre site internet existant !



C’est d’ailleurs une tendance qui se développe de plus en plus. En effet, nombre d’agences ont investi dans un nouveau site Web et n’ont guère l’intention de tout casser pour recommencer ou n’ont tout simplement pas encore amorti le tout si l’investissement s’y prêtait. Elles ont fait travailler leurs connaissances ou le tissu local pour plus de facilité et de proximité….



Qu’à cela ne tienne, nous arrivons dans 99% des cas à reproduire l’existant, à adapter la charte graphique déjà en place, à fondre les éléments de nos outils pour les intégrer afin qu’au final il n’y ait besoin que d’ajouter un onglet dans un menu ou un lien vers nos pages de contenu dynamique et d’offres des TO connectés.



Lorsque vous disposez déjà de votre propre site, nous nous efforçons de reprendre design et charte graphique pour en faire un élément existant et fonctionnel de votre site. Vous placez un accès dans un menu, derrière un onglet, une image et un texte afin que cela s’intègre totalement dans votre site.



Personnalisable et adaptable Totalement modulables, nos pages ainsi construites vous permettront de disposer sur votre site Web de notre moteur de réservation multi-TO et tunnel d’achat, sans aucune installation pré-requise. Outre le fait que vous aurez la possibilité de vendre en ligne les produits packagés des principaux TO du marché, mais également vos propres produits, vous pourrez appliquer votre stratégie de distribution ou sélectionnant les Producteurs que vous souhaitez afficher, les destinations, les villes de départ, les thématiques, les règles tarifaires, … bref, VOTRE propre stratégie, celle que vous appliquez déjà dans votre(vos) point(s) de vente.



Que vous soyez indépendant ou fassiez partie d’un réseau ou d’une franchise, vous proposez et vendez les produits qui VOUS conviennent selon votre propre paramétrage de la plateforme. Rien n’est imposé, tout est proposé, libre à vous d’utiliser les outils et possibilités mises à votre disposition dans nos outils.



Pour sa plateforme et les sites que nous proposons, nous imaginons chaque jour de nouvelles façons de répondre aux besoins de vos clients afin de mettre la technologie au service de votre activité principale : vendre des voyages. Concentrez-vous sur votre politique commerciale et votre stratégie de distribution, nous développons les outils qui vous permettent de les appliquer.



Sur-mesure ou à la carte Simples à prendre en main, nos formules packagées peuvent également être déployées sur-mesure ou à la carte. Que vous ayez un projet web qui sort de l’ordinaire ou souhaitiez tout simplement mettre en place une nouvelle fonctionnalité, tout est possible avec nos sites Web !



Vous disposez immédiatement d'un site web consultable et accessible depuis tous types de supports (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV connectée).



Que ce soit pour mettre à jour votre site ou partir de zéro, nous vous proposons notre expertise de webdesign et webmastering, afin d’améliorer au mieux l’ergonomie de votre site et la présentation de vos produits.



Expérience et facilité Depuis près d’une vingtaine d’années, nous accompagnons agences de voyages, réseaux et Tour-Opérateurs en fournissant des outils simples d’utilisation et des sites web performants. Nous apportons chaque jour à nos utilisateurs les moyens de développer leurs ventes, de piloter leur distribution et de réaliser des ventes sur internet comme en agence. Nous répondons ainsi à tous les besoins des agences de voyage, tant en B2C qu’en B2B.



Des offres TO mises à jour chaque nuit et des consultations de devis ou de réservations en temps réel : durant la période que nous traversons, savoir quelle offre est disponible chez quel TO n’est pas chose aisée. SpeedMedia centralise la production des principaux TO du marché afin que vos clients et vos agents puissent connaître, donc en temps réel, les disponibilités de milliers d’offres sur des milliers de dates….



Des outils qui évoluent Notre plateforme et nos outils évoluent en permanence. Qu’il s’agisse de nouveaux TO connectés, de nouvelles fonctionnalités, de widgets pour les réseaux sociaux, d’évolution dans le tunnel de vente ou encore de mise en place de nouveaux flux, nous travaillons sur un outil résolument évolutif.



De plus, vous pouvez ajouter en option de nombreux modules si vous souhaitez aller encore plus loin :



● Module Comités d’Entreprise, Associations ou Amicales

● Module Groupe pour inscrire en ligne les individuels d’un groupe constitué

● Module Listes Cadeaux (mariages, anniversaires, retraite, etc.)

● Module B2B et coffre-fort de mots de passe



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !

Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.

Contacts



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site : N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90• Ou sur notre site : speedmedia.fr

Lu 306 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Une demande de dernière minute ? Réservez avec Expedia TAAP Travel-Insight lance ses formations digitales tourisme à destination des professionnels du tourisme