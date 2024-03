SpeedMedia renforce ses liens avec les Tours Opérateurs grâce à de nouveaux connecteurs SpeedMedia, acteur incontournable dans le secteur du tourisme en ligne, annonce une nouvelle étape dans son développement en intégrant de nouveaux connecteurs avec des Tours Opérateurs de renom.

Par le biais d'un accord technologique et commercial avec la plateforme Orchestra se seront cinq TO principaux qui ouvriront la voie et seront ouverts à la vente pour les agences clientes de SpeedMedia. Cette collaboration stratégique vise à offrir aux utilisateurs de la plateforme un contenu d'offres et de voyages encore plus riche et diversifié.



Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 25 Mars 2024

Intégration de TO majeurs La plateforme SpeedMedia a récemment mis en place de nouveaux connecteurs, renforçant ainsi ses partenariats avec plusieurs Tours Opérateurs de renom tels que Solea, Voyamar, Heliades, Visit Europe, et Beachcomber Tours dans un premier temps. Cette initiative vise à optimiser davantage l'expérience des utilisateurs et à élargir l'offre de voyages proposée sur la plateforme. Ces Voyagistes seront alors présents sur les sites internet des agences de voyages clientes de SpeedMedia selon leurs propres accords commerciaux.



Cette nouvelle alliance avec des acteurs majeurs du tourisme ouvre de nouvelles perspectives aux agences et réseaux travaillant avec SpeedMedia. Les premiers TO seront déployés dans le courant du mois et enrichiront considérablement l'offre de destinations, proposant des voyages répondant à toutes les attentes et à tous les budgets de clients finaux. La nouvelle intégration de connecteurs avec ces Tours Opérateurs permettra aux utilisateurs de bénéficier d'un accès direct aux offres et aux packages personnalisés. Cela ouvre la voie à une diversification des destinations et des expériences de voyage, offrant ainsi aux clients de SpeedMedia un éventail plus large d'options à proposer sur leur propre site internet comme dans leurs points de vente physiques.



Partenariats renforcés pour une offre élargie Ce partenariat renforcé entre SpeedMedia et les Tours Opérateurs permet également d'optimiser les processus de réservation. Grâce à son tout nouveau tunnel de réservation, les utilisateurs pourront désormais profiter d'une navigation plus fluide, d'une recherche simplifiée et d'une réservation largement améliorée, grâce à une synchronisation en temps réel des informations entre les plateformes et les systèmes des Tours Opérateurs.



En plus de bénéficier d'une offre élargie et d'une facilité de réservation accrue, les utilisateurs de SpeedMedia pourront également profiter d'une transparence améliorée. Les nouveaux connecteurs offrent une visibilité accrue sur les détails des offres et les éventuelles promotions en cours.



L'Élargissement des Offres de Voyages sur un Site Internet : Un Bouclier de Bénéfices pour les Voyageurs et les Entreprises Dans le monde dynamique du voyage en ligne, l'intégration de nouvelles offres sur un site internet s'avère être une stratégie gagnante tant pour les voyageurs que pour les agences de voyage. Cette expansion offre une myriade de bénéfices, transformant l'expérience de réservation et ouvrant de nouvelles éventualités !



La diversification des offres de voyages sur un site internet augmente considérablement le choix des destinations, des types d'hébergement et des expériences, permettant aux clients de trouver des options adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette variété élargie répond à la diversité croissante des préférences et des attentes des voyageurs, renforçant ainsi la satisfaction client. Elle stimule également la compétitivité des sites de voyage en ligne en proposant des destinations uniques, des itinéraires originaux ou des formules exclusives. Cette différenciation favorise l'acquisition de nouveaux clients et renforce la fidélité des voyageurs réguliers.



Innovation constante et améliorations des services Cette initiative de SpeedMedia s'inscrit dans une volonté constante d'innovation et d'amélioration de ses services.



Les Tours Opérateurs partenaires saluent cette évolution qui favorise une collaboration plus étroite et une meilleure synergie pour répondre aux besoins croissants des agences. Cette démarche, guidée par le désir d'améliorer sans cesse l'expérience de ses clients, consolide la position de la plateforme technologique dans le domaine du tourisme en ligne. En renforçant ces liens avec les Voyagistes, SpeedMedia confirme sa position technologique dans le secteur du tourisme en ligne, offrant une expérience ainsi que des outils toujours plus complets et personnalisés à ses utilisateurs.



Et vous ? Où en êtes-vous avec vos projets ? Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs



Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



Contacts

Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :



• Formulaire de contact

• Téléphone : + 33 (0)4 72 68 83 90

• Ou sur notre site :



