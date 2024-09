Star Clippers met le cap sur les Antilles anglaises depuis Saint-Martin

Et, de plus, Star Clippers « s’efforce de naviguer à la voile le plus possible », c’est « 60% du temps dans les Caraïbes ». Avec, évidemment, cet avantage de respecter l’environnement, une philosophie pour l’amateur qui depuis longtemps supprimé le plastique à bord des bateaux. Les passagers sont d’ailleurs invités à monter au mât ou à hisser les voiles.



Autre particularité, une escale surprise, « le choix du commandant », qui ciblera selon les conditions tels ou tels ports ou plages.



A bord, à l’exception des boissons et des excursions, tout est compris dont les activités nautiques (planche à voile, dériveurs, ski nautique, plongée palme - masque - tuba, paddle) ou encore les cours de yoga.