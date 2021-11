Stations de ski : "les réservations actuelles sont dans une dynamique très positive"

Pour les vacances de Noël, le taux de réservations " est a peu près équivalent " à celui de 2019- 2020.



Janvier est " à peu près stable " avec une légère baisse sur la dernière semaine. Pour les vacances d'hiver "la dynamique est bonne" et nous sommes "très peu en dessous des réservations de 2019 - 2020" ajoute Patrick Provost.



Quand à la période mars - avril, il y a une "légère fébrilité" mais "les réservations sont encore en devenir".



Si les Alpes du Nord (taux de réservations à 45%) et du Sud (taux de réservations à 35%) affichent "un retard comparable de 3 points" , les Pyrénées eux sont en avance d'un point (taux de réservations à 25%) par rapport à l'hiver 2019 - 2020.



Autres enseignements : les stations de charme et de moyenne altitude enregistrent un retard limité de 2 points avec un taux de réservations à 40,5%, et les grands domaines accusent un recul un peu plus marqué (3 points) avec un taux de réservations à 44% pour les nuitées.



Dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19, les clientèles étrangères marquent le pas notamment le long-courrier et clientèle de l'Est. "Nous enregistrons un léger recul des Britanniques, principale clientèle étrangère pour les massifs" alors que "la clientèle belge et néerlandaise reste dynamique" constate Patrick Provost.