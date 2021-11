Montagne : les touristes reviennent... pas le personnel ! 🔑

« Nous avons mis en place les 39 heures pour les chefs de service en saison, ce qui fait une augmentation significative de la rémunération »,

Pour Frédéric Ezaoui, directeur des Opérations et des Ressources Humaines chez VVF , l’image du tourisme, les conditions de travail ou encore la situation du marché, avec ses nombreux PSE et la mise en place de l’ Activité Partielle de Longue Durée . (APLD) expliquent la désaffection pour le secteur.L’hébergeur qui a, essentiellement en restauration et ménage, a embauché un Responsable Recrutement et Marque Employeur mi-novembre pour s’attaquer au problème.mmv a également conclut un partenariat avec son concurrent VVF pour. En plus de l'organisation conjointe de job dating,précise Frédéric Klein, de Villages Clubs du Soleil.Le compte à rebours est lancé… Reste un mois pour séduire les saisonniers.