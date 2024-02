Stayforlong, ou l'art de maximiser les économies sur l'hébergement grâce aux séjours prolongés !

« Plus vous restez, plus vous économisez », c’est la promesse de Stayforlong, la plateforme de voyages disruptive qui propose de faire de réelles économies sur ses séjours grâce à des séjours prolongés ! Son secret ? Il réside dans des offres exclusives avec des hôtels, où vous payez moins cher, plus votre séjour se prolonge. Car Stayforlong croit fermement au « pouvoir » des séjours prolongés, en cela qu’ils contribuent à créer de véritables liens avec un lieu, son histoire, son ambiance… C’est pour cela que la plateforme récompense l’engagement pour le voyage en proposant des tarifs dégressifs, encourageant ainsi l’immersion dans l’essence de chaque destination. Que vous soyez un nomade numérique à la recherche d’un espace de travail, une famille ou un voyageur d’affaires souhaitant combiner travail et loisir, découvrez pourquoi Stayforlong est la solution idéale (et la plus économique !) pour votre voyage !



Rédigé par Stayforlong le Jeudi 15 Février 2024

Réinventer l’hôtellerie pour les longs séjours : une brève histoire de Stayforlong Face à un secteur du voyage souvent sclérosé par des mastodontes qui « imposent » une certaine vision du voyage, une idée est née : et si la durée de séjour devenait un avantage ? Car il faut rappeler que ce segment du marché, à savoir celui des séjours longs, est particulièrement sous-exploité, peut-être même ignoré. Ce n’est plus le cas depuis 2015, année de création de Stayforlong, venu répondre à cet appel en valorisant les passionnés du voyage prolongé. Son postulat ? Plus vous restez, plus vous méritez d’être choyé !



Opérant dans plus de 25 pays, l'entreprise barcelonaise brille par son catalogue riche de plus de 500 000 hébergements triés sur le volet. Un vent de fraîcheur sur le voyage, avec un mot d'ordre : voyagez selon vos envies, loin des diktats imposés par les grandes entreprises !

Byhours.com, l'étincelle derrière le génie de Stayforlong Quel est le terreau fertile d'où a germé l'idée de Stayforlong ? Pour comprendre l'origine de cette startup catalane novatrice, il faut nécessairement remonter au moment où ses cofondateurs ont découvert Byhours.com, une plateforme avant-gardiste proposant des réservations hôtelières à l'heure.

En analysant cette approche, Luis Osorio a réalisé la révolution silencieuse qui se tramait dans le secteur du voyage. L’émergence d’acteurs de niche, notamment Byhours ou encore HotelTonight, proposant des services hautement spécialisés, démontrait une forte tendance. Il s’est alors posé une question clé : où est le canal spécialisé permettant aux hôteliers de trouver des clients pour des séjours longs ?



Là où Byhours.com proposait des réservations éphémères, les trois entrepreneurs barcelonais à l’origine de Stayforlong ont décidé de prendre le contre-pied de cette approche. En se consacrant aux longs séjours, ils pourraient profiter de commissions sur des montants de réservation supérieurs, offrant ainsi plus de marge pour proposer des tarifs compétitifs. De cette audace et de cette vision inverse est né Stayforlong, une réponse innovante aux besoins non comblés du marché hôtelier.

Quand long séjour rime avec économie Vous l’aurez compris, rien n'est plus important pour Stayforlong que de choyer les passionnés du voyage longue durée. S’inscrivant en rupture avec le paysage actuel de l’hôtellerie, la plateforme a résolument cassé les codes en créant un pont entre hôtels et clients pour des séjours de trois nuits ou plus. Car en misant sur la durée, Stayforlong offre non seulement des tarifs alléchants, mais valorise également une expérience enrichie, à l’heure où des géants comme Booking, Expedia ou Airbnb visent large, tandis que d’autres (Staycation ou HotelTonight) jouent la carte du court terme. Pour sa part, Stayforlong a ouvert la voie à un modèle économique avantageux à la fois pour les voyageurs et les hôteliers. L’objectif, rappelons-le, est simple : plus vous restez, moins vous payez !



En quoi est-ce avantageux pour les hôteliers, dites-vous ? Il faut savoir que malgré la tendance des courts séjours, surtout concentrés sur les week-ends, il existe un besoin pressant d’attirer des clients durant la semaine. C’est à ce niveau qu’intervient Stayforlong en venant, d’une part, répondre aux défis des hôteliers d’optimiser l’occupation en semaine, souvent dominée par des séjours furtifs du week-end. D’autre part, cela contribue à réduire les coûts d’acquisition, tout en maximisant les chances d’upselling, grâce à des clients qui, sur la durée, sont enclins à explorer davantage les services de l’hôtel, qu’il s’agisse du spa, des soins ou encore du room service, augmentant ainsi leur panier moyen.

C’est ainsi que les hôteliers, reconnaissants de cette aubaine, offrent à Stayforlong des tarifs dégressifs toujours plus avantageux en fonction de la durée de séjour. Un jeu gagnant-gagnant qui, bien souvent, fait de la plateforme une option plus abordable que les ténors du marché, voire les sites officiels des hôtels eux-mêmes !

Chaque voyage est une quête d'authenticité… Pour Stayforlong, chaque voyage transcende le simple fait de se rendre d’un point A à un point B… Au fond, parcourir le monde est une suite ininterrompue de moments magiques et de rencontres exceptionnelles ! La plateforme conçoit le voyage comme une toile vierge, prête à être peinte par des aventures individuelles, sans les limites des attentes conventionnelles. Car le vaste monde est là, attendant que chaque voyageur y imprime sa propre empreinte, sa propre histoire.



La passion de Stayforlong ? Valoriser l’essence des destinations ! En effet, en favorisant les longs séjours, la plateforme invite les voyageurs à tisser des liens profonds avec les lieux qu’ils visitent. Et pour cela, Stayforlong offre une incitation unique en son genre : plus votre séjour est long, moins il vous coûte cher. Cela étant dit, il faut dire que la véritable essence de la start up barcelonaise est le respect ! Depuis sa création, Stayforlong embrasse la diversité des itinéraires de chaque voyageur, les encourageant à s’immerger pleinement, à vivre chaque moment et à respecter profondément les cultures et les lieux qu’ils découvrent.



Pour toutes ses raisons, Stayforlong est votre partenaire de choix dans la quête d’explorations authentiques, la plateforme célébrant le voyage sous toutes ses formes, en comprenant qu’un véritable voyage d’exploration nécessite du temps. Le tout, à prix préférentiel !

L'art de privilégier les longs séjours décrypté Stayforlong se distingue dans le paysage des plateformes de réservation hôtelière par une spécialisation audacieuse : les longs séjours. Mais comment se déroule concrètement cette mécanique ? Voyons un peu comment ça marche…

Dès le départ, la plateforme a fait le choix audacieux de ne pas accepter les réservations de simples nuits, mais s'est recentrée sur celles de trois nuits minimum. Vous pourriez vous demander pourquoi cette spécificité des trois nuits ? La réponse nous vient du PDG et co-fondateur de la startup, Luis Osorio, basé à Barcelone, a souligné un constat perturbant : que vous séjourniez une semaine ou une simple nuit, la plupart des plateformes de réservation vous traitent de la même manière. Cela dit, nombre d'hôtels cherchent à choyer davantage les clients qui prolongent leur séjour, même si cette approche est souvent inégale.







L'année 2022 a toutefois marqué une petite évolution dans la stratégie de Stayforlong. Désormais, les réservations peuvent débuter dès une nuit. Cependant, l'essence même de la plateforme demeure inchangée : plus vous prolongez, plus vous bénéficiez de tarifs avantageux. Une belle illustration du dicton « la qualité vaut mieux que la quantité » ! C’est maintenant établi,. Mais comment se déroule concrètement cette mécanique ? Voyons un peu comment ça marche…Dès le départ, la plateforme a fait le, mais s'est recentrée sur celles de. Vous pourriez vous demander pourquoi cette spécificité des trois nuits ? La réponse nous vient du, basé à Barcelone, a souligné un constat perturbant : que vous séjourniez une semaine ou une simple nuit, la plupart des plateformes de réservation vous traitent de la même manière. Cela dit, nombre d'hôtels cherchent à choyer davantage les clients qui prolongent leur séjour, même si cette approche est souvent inégale. L'angle d'attaque de Stayforlong repose sur une réalité économique simple : les clients de longs séjours sont ceux qui injectent le plus d'argent dans le circuit touristique. Ils s'offrent plus de nuits, montent en gamme pour leur hébergement, et dépensent plus généreusement sur place. « Nous voulons normaliser ce que de nombreux hôtels font déjà, c’est-à-dire offrir de meilleures conditions à ces clients qui sont vraiment de meilleurs clients », précise Luis Osorio.L'année 2022 a toutefois marqué une petite évolution dans la. Désormais, les réservations peuvent débuter dès une nuit. Cependant, l'essence même de la plateforme demeure inchangée : plus vous prolongez,. Une belle illustration du dicton « la qualité vaut mieux que la quantité » !

La spécialisation, pilier de Stayforlong Nous vous le disions, au moment où des géants comme Booking et Expedia dominaient le paysage hôtelier en ligne, Stayforlong a choisi, délibérément, une voie différente, évitant la confrontation directe. Son choix ? La spécialisation fine, une approche ciblée qui ne vise pas à égaler ces titans, mais à proposer quelque chose d’unique à ses utilisateurs. Et c’est vous, le voyageur, qui en profitez !

Là où d'autres plateformes cherchent à tout englober, Stayforlong mise sur une offre précise, dédiée. Cette stratégie permet à la plateforme d'investir avec audace dans l'acquisition de clients. Et même si, en surface, ses marges peuvent sembler moins attrayantes que celles des poids lourds du secteur, le jeu en vaut la chandelle. Car le but ultime est clair : offrir des tarifs imbattables et, à ce niveau, le pari semble gagné !



Mais comment Stayforlong parvient-elle à rivaliser ? Sa réponse se trouve dans l'innovation technologique. Grâce à des solutions de pointe, la plateforme parvient à réduire considérablement ses coûts fixes, lui conférant ainsi une marge de manœuvre financière appréciable. Ainsi, loin de l'ombre des géants, Stayforlong s'épanouit en mettant en avant son avantage distinctif : une spécialisation affûtée, pour des tarifs toujours plus intéressants.

