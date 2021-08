Stéphanie Joubrel, ancienne commerciale Jet tours nous a quittés cagnotte de soutien sur le pot commun

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Stéphanie Joubrel, ancienne commerciale Jet tours nous a quittés. Ses anciens collègues et de nombreuses personnes de la profession lui rendent hommage, sur les réseaux sociaux.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 31 Août 2021

C'est avec une grande tristesse, que ses anciens collègues nous informent du décès de Stéphanie Joubrel, qui était commerciale chez Jet tours.



De nombreuses personnes de la profession ont réagi sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage, à l'image de Rina Andriafehivolarisoa, son ancien collègue chez Jet tours : "Plus qu'une simple collègue, elle était devenu une très bonne amie avec qui on pouvait partager les hauts et les bas que la vie nous faisait vivre. Son dévouement pour sa famille, son mari, son fils, sa fille, mais aussi sa mère, ses frères et sa belle famille méritait vraiment le respect.



Même avec son caractère bien trempé, on ne pouvait que s'attacher à elle grâce à son authenticité. Cette personne dévouée autant au niveau professionnel que personnel nous manquera terriblement.

Je souhaite maintenant beaucoup de courage à toute sa famille perso et pro."

Retour sur son parcours professionnel :



Puis le démarrage d'une belle carrière au sein du groupe Thomas Cook, durant 20 ans : dès janvier 2000 elle intègre la distribution de Thomas Cook France en tant que conseillère voyage, sur les points de ventes de Velizy2, Chennevières sur Marne et Créteil puis en tant que chef d'agence sur le point de vente de Rosny.



16 ans à faire rêver ses clients, Stéphanie était une passionnée de voyages.



En janvier 2016, elle passe chef des ventes Thomas Cook en remplacement pour 9 mois. Puis un tour au service formation.. Mais le terrain lui manquait trop.



Alors en janvier 2017,elle intègre l'équipe commerciale de Jet tours, dirigée par Louisa Rouar, sur la région parisienne. Ce poste fût pour elle une véritable révélation.



Elle y restera 4 ans jusqu'à la liquidation judiciaire de Thomas Cook qui aura mis fin à cette belle aventure. Dévouée, elle défendra les couleurs de sa société jusqu'au dernier jour. Une société et des clients qu'elle n'arrivait pas à sauver de cette faillite et pour lesquels elle aura versé des larmes.



Apres s'être battue avec brio haut la main contre la maladie l'an passé, la vie a décidé de l'emporter autrement vers une destination étoilée qu'elle ne connaissait pas.



Voici l'adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer vos messages de soutien : sportebois@hotmail.com



Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer, sa famille organise également une cagnotte de soutien sur Le Pot Commun. Stéphanie Portebois Joubrel 46 ans (née le 5 mars75), mariée et maman de deux enfants, a démarré sa carrière dans le tourisme en janvier 1999 au sein de la compagnie AOM en tant qu'agent de réservation téléphonique.Puis le démarrage d'une belle carrière au sein du groupe Thomas Cook, durant 20 ans : dès janvier 2000 elle intègre la distribution de Thomas Cook France en tant que conseillère voyage, sur les points de ventes de Velizy2, Chennevières sur Marne et Créteil puis en tant que chef d'agence sur le point de vente de Rosny.16 ans à faire rêver ses clients, Stéphanie était une passionnée de voyages.En janvier 2016, elle passe chef des ventes Thomas Cook en remplacement pour 9 mois. Puis un tour au service formation.. Mais le terrain lui manquait trop.Alors en janvier 2017,elle intègre l'équipe commerciale de Jet tours, dirigée par Louisa Rouar, sur la région parisienne. Ce poste fût pour elle une véritable révélation.Elle y restera 4 ans jusqu'à la liquidation judiciaire de Thomas Cook qui aura mis fin à cette belle aventure. Dévouée, elle défendra les couleurs de sa société jusqu'au dernier jour. Une société et des clients qu'elle n'arrivait pas à sauver de cette faillite et pour lesquels elle aura versé des larmes.Apres s'être battue avec brio haut la main contre la maladie l'an passé, la vie a décidé de l'emporter autrement vers une destination étoilée qu'elle ne connaissait pas.

Toute l'équipe de TourMaG.com présente ses sincères condoléances à son mari, ses enfants et sa famille ainsi qu'à ses anciens collègues.



Lu 391 fois Notez



Dans la même rubrique : < > easyHotel : François Bacchetta (ex-easyJet) nous a quittés Sophie Baillot et Valérie Boned élevées au grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite