Sun Resorts assouplit ses conditions contractuelles

Pour les réservations effectuées avant le 3 mars 2020 pour des dates de séjour jusqu’au 30 juin 2020 : Sun Resorts offre un bon de 50€ ou 50$ US de crédit par chambre et par jour qui peut être utilisé lors du séjour, y compris dans les restaurants et le spa, pour tous les clients ayant des réservations existantes, souhaitant reporter leur séjour, au lieu d’annuler.



Les clients peuvent réserver leur séjour au même tarif pour le même hôtel, la même catégorie de chambre et le même forfait repas, valable sur la période allant jusqu’au 31 mars 2021.



Les seules périodes de restriction sont du 1er au 30 novembre 2020 et du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021 où un supplément s’appliquera.



Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent informer Sun Resorts de leur nouvelle date de réservation au plus tard le 30 juin 2020.



Alternativement, le groupe hôtelier accepte les annulations avec un remboursement complet de tous les dépôts reçus. Tous les clients résidents qui souhaitent raccourcir leur séjour peuvent le faire sans pénalité. Ceci est valable pour tous les marchés sauf l’Afrique du Sud.