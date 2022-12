Sun Siyam Resorts vous offre les vacances dont vous rêvez

Une enclave exclusive au Siyam World, The Beach House Collection , comprend également de superbes Beach Villas et Grand Water Pavilions et le magnifique Palace. Tous les types d'hébergement donnent sur les eaux cristallines des Maldives, bénéficient d'un accès direct à l'océan et disposent d'espaces de vie intérieurs et extérieurs aux proportions généreuses avec piscines privées. Siyam World aux Maldives, fidèle à son ADN quelque peu iconoclaste dans l'océan Indien, a célébré cette année son premier anniversaire avec un programme de festivités mettant en vedette des DJ et personnalités de la scène musicale et culinaire britannique.Avec ses 221 Villas sur plage et sur pilotis, et son Spa by Thalgo, récompensé 4 années consécutives au titre de plus beau Spa de Luxe du monde, le Sun Siyam Iru Fushi promet des moments de détente absolue. Alliant sagesse intemporelle et approche contemporaine, les praticiens y dispensent des massages et soins exclusifs dans les 20 pavillons du spa, qui comprend également des piscines d'hydrothérapie, des hammams et des saunas. Pour des consultations sur mesure, les hôtes peuvent réserver une séance de yoga avec méditation guidée ou embarquer pour un voyage de toute une vie vers le bien-être avec les conseils du médecin ayurvédique en résidence.Pour explorer les eaux turquoises du lagon autour du Sun Siyam Iru Fushi , un voilier maldivien traditionnel appelé dhoni, accueille les passagers pour une croisière vers un banc de sable pour y déguster un barbecue raffiné accompagné de Champagne.