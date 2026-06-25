Sun Siyam Vilu Reef inaugure 50 nouvelles villas sur pilotis aux Maldives

À l'intérieur, les hébergements proposent un vaste espace de vie, un dressing, une salle de bains ouverte avec baignoire îlot et doubles vasques, ainsi qu'un espace de restauration intégré. Les villas dedisposent cLesont été officiellement inaugurées le, fondateur et président-directeur général dePremier établissement du groupe hôtelier, le, dans l'atoll de, aux Maldives. Le resort propose un concept tout compris,ainsi qu'un récif corallien accessible depuis l'hôtel.