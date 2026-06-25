Sun Siyam Vilu Reef inaugure 50 nouvelles villas sur pilotis aux Maldives

Les nouvelles Ocean Signature Villas with Pool and Slide ont été inaugurées le 15 juin au Sun Siyam Vilu Reef. © Sun Siyam
Le Sun Siyam Vilu Reef, membre de la collection Privé du groupe Sun Siyam, complète son offre d'hébergement avec 50 nouvelles villas sur pilotis.
Cette nouvelle catégorie comprend 48 villas d'une chambre et deux villas de deux chambres. Situées au-dessus du lagon, elles disposent notamment d'une piscine privée, d'un hamac suspendu au-dessus de l'eau et d'un toboggan de 11 mètres permettant d'accéder directement au lagon.
Les villas ont été conçues par le studio londonien Studio Sixty7, fondé par Lee McNichol et Jose Rivero. Leur architecture privilégie les matériaux naturels et des lignes inspirées des paysages maldiviens.
Cette nouvelle catégorie comprend 48 villas d'une chambre et deux villas de deux chambres. Situées au-dessus du lagon, elles disposent notamment d'une piscine privée, d'un hamac suspendu au-dessus de l'eau et d'un toboggan de 11 mètres permettant d'accéder directement au lagon.
Les villas ont été conçues par le studio londonien Studio Sixty7, fondé par Lee McNichol et Jose Rivero. Leur architecture privilégie les matériaux naturels et des lignes inspirées des paysages maldiviens.
Une nouvelle catégorie de villas inaugurée en juin
À l'intérieur, les hébergements proposent un vaste espace de vie, un dressing, une salle de bains ouverte avec baignoire îlot et doubles vasques, ainsi qu'un espace de restauration intégré. Les villas de deux chambres disposent chacune de leur propre salle de bains.
Les Ocean Signature Villas ont été officiellement inaugurées le 15 juin par Ahmed Siyam Mohamed, fondateur et président-directeur général de Sun Siyam.
Premier établissement du groupe hôtelier, le Sun Siyam Vilu Reef est situé sur l'île privée de Meedhufushi, dans l'atoll de South Nilandhe, aux Maldives. Le resort propose un concept tout compris, six restaurants et bars ainsi qu'un récif corallien accessible depuis l'hôtel.
A lire aussi : Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam
Les Ocean Signature Villas ont été officiellement inaugurées le 15 juin par Ahmed Siyam Mohamed, fondateur et président-directeur général de Sun Siyam.
Premier établissement du groupe hôtelier, le Sun Siyam Vilu Reef est situé sur l'île privée de Meedhufushi, dans l'atoll de South Nilandhe, aux Maldives. Le resort propose un concept tout compris, six restaurants et bars ainsi qu'un récif corallien accessible depuis l'hôtel.
A lire aussi : Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam