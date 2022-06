Super Promo Expedia TAAP d'Expedia : +2% sur une sélection d’hébergements... mais seulement jusqu'au 3 juillet !

Du 20 juin au 3 juillet, nous invitons les agences à se connecter à leur profil Expedia TAAP, à rechercher les hébergements Premium Plus et à les proposer aux clients pour obtenir une commission supplémentaire de 2% en réservant à partir d'un vaste catalogue d'hébergements de tous types et dans le monde entier.Expedia TAAP a choisi les établissements un par un pour la satisfaction de leurs partenaires et leurs voyageurs.Les hébergements Premium Plus sont ceux qui offrent déjà une commission supérieure... et Expedia TAAP a décidé de les rendre encore plus intéressants en offrant aux Affiliés Expedia TAAP une commission supplémentaire visible directement sur la plateforme !En fonction du statut de l'agence, les partenaires gagneront jusqu'à 15% de commissions sur chaque réservation d’hébergement Premium Plus. L'offre n'est valable que jusqu'au 3 juillet.Expedia TAAP rappelle aux affiliés que des forfaits combinant vol et hôtel en un seul package avantageux sont également disponibles ; ce produit peut également être combiné avec des activités et la location de voiture, le tout en une seule réservation. Dans ce cas, les commissions seront calculées sur le coût total de la réservation, y compris les vols !