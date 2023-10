Swile Travel (ex Okarito) veut créer sa solution de gestion de notes de frais L’interview de Brice Huet, co-fondateur d’Okarito désormais Swile Travel.

Près de 18 mois après son rachat par Swile, Okarito, devenue Swile Travel a su tirer profit du groupe qui comptabilise plus de 5 millions d’utilisateurs. L’agence de voyages ambitionne d’intégrer une brique expense à sa solution et de se développer à l’international.



TourMaG.com - En mai 2022, Swile a fait l’acquisition d’Okarito. Un an et demi plus tard quel bilan faites-vous de ce rapprochement ?



Brice Huet : Nous avons connu une très forte croissance en rejoignant Swile. L’acquisition nous a permis d’accéder à leur immense base de clients de 5 millions d’utilisateurs. Ces clients déjà équipés de la carte et l’application Swile se sont mis à utiliser notre solution de déplacement.



Aujourd’hui, nos clients retrouvent au sein d’une seule application : leurs



Cela offre une vision simplifiée aux administrateurs. Les employés y trouvent une expérience unifiée.



TourMaG.com - Pendant le salon IFTM Top Resa plusieurs acteurs du voyage d’affaires constataient un ralentissement de l’activité en septembre. Et vous ?



Brice Huet : Nous ne partageons pas cette analyse, l’entreprise est en forte croissance. Septembre a été un mois record, pendant lequel nous avons signé beaucoup de clients.



Nous recensons plus de 1 000 entreprises utilisatrices de notre solution de déplacement pro. Ce sont des



TourMaG.com – L’inflation n’est pas un frein à votre activité ?



Brice Huet : L’inflation est un problème pour nos clients. Ils doivent revoir leur politique de voyages, les limites de dépenses pour leurs collaborateurs. Depuis la sortie du covid, le prix des hôtels a explosé, notamment à Paris.



Nous accompagnons nos clients en leur donnant de la data et de la visibilité sur ce qu’il se passe sur le marché.



L’inflation est importante sur le voyage, elle touche également l’aérien.



Pour autant, les entreprises continuent à voyager. Le voyage d’affaires reste essentiel pour les entreprises.



Lire aussi : Voyage d'affaires : l'hôtel, toujours plus cher en 2024 🔑

"Nous avons la volonté de sortir une solution de gestion des notes de frais" TourMaG.com - Quelle est votre feuille de route pour les mois à venir ?



Brice Huet : Nous continuons à développer des fonctionnalités pour améliorer l’expérience client et leur apporter un service client impeccable, ultra réactif.



Nous avons mis un gros focus sur l’expérience utilisateur des voyageurs. C’est l’ADN de Swile et d’Okarito.



Nous avons lancé de grands chantiers autour de la RSE pour que les entreprises aient une visibilité sur leurs dépenses carbone, puissent calculer leur empreinte et que les voyageurs puissent faire des choix éco conscients.



Enfin, notre ambition est de ne pas s’arrêter au déplacement pro. Nous avons la volonté de sortir une solution de gestion des notes de frais, avec notre carte Swile.



L’expense est le liant entre cette carte qui gère les avantages des salariés et la solution travel.



TourMaG.com - Le déploiement de NDC s’est accéléré ces derniers mois, qu’en pensez-vous ?



Brice Huet : Nous travaillons depuis longtemps avec nos partenaires Amadeus et Air France sur ce chantier. C’est quelque chose que nous avions anticipé. Nous sommes prêts à basculer sur



Nous partageons l’avis de certains de nos confrères, qui souhaitent une politique commerciale plus avantageuse pour les agences de voyages qui basculent sur le NDC.



Il devrait y avoir plus d’incitations parce que ce développement a un coût du côté des agences de voyages.



NDC est en accord avec notre philosophie : améliorer l’expérience des voyageurs.



TourMaG.com – Quelle est la place du rail dans le voyage d’affaires ?



Brice Huet : Le rail est plébiscité par les entreprises. C’est lié à leur volonté de réduire leur empreinte carbone. Le rail est un excellent moyen d’y arriver.



Nous avons été l’une des premières agences à permettre au voyageur de gérer en autonomie complète l’ensemble du parcours autour du rail : la réservation, la modification et l’annulation sur la plateforme sans avoir besoin de l’intervention d’un agent.



2024 : "continuer à grandir de façon exponentielle" TourMaG.com – Que pensez-vous de la libéralisation du rail ?



Brice Huet : La libéralisation du rail est une bonne chose. Elle permet de proposer plus de choix au voyageur. La SNCF reste encore ultra majoritaire sur les déplacements rail en France, mais de plus en plus de nos clients sont intéressés par ces nouvelles compagnies.



Nous allons également étoffer l’inventaire de trains européens en intégrant Renfe, la Deutsche Bahn et Trenitalia.



TourMaG.com - Quelles sont vos perspectives pour 2024 ?



Brice Huet : Nous avons toujours des ambitions à l’international. Nous pourrons en rediscuter.



En 2024, nous allons continuer à grandir de façon exponentielle. Nous ne sommes pas loin d’être le leader sur le marché des PME, nous voulons asseoir cette position et garder cette longueur d’avance sur nos concurrents.

