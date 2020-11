T’Air Nature Guyane Confiez-nous vos futurs souvenirs

T’air Nature Guyane est une agence réceptive spécialiste de la destination Guyane. Notre force, c’est la richesse de nos produits, accessibles à tous et pour tous les profils. Organisation de séjour pour individuels, groupes, comités d’entreprise, séminaires, et groupes scolaires.

Nous proposons des séjours sur mesure ou à la carte, aussi bien pour les amoureux de la nature que ceux qui ont soif d’aventure.

La destination Guyane n’est pas choisie au hasard ; libérez vos envies et osez vivre l’inoubliable…



Vendredi 20 Novembre 2020

Dénomination :

T'air Nature Guyane



Date de création :

16 avril 2018



Garantie :

GROUPAMA assurance-crédit et caution



Immatriculation :

ATOUT FRANCE IM 973 180002



« Agence créée et gérée par moi-même, Tina SOYAVONG, votre seule interlocutrice, cela vous permet une gestion directe et un contact plus convivial.



Je me suis lancée dans cette aventure après plus de 11 ans d’expériences dans le tourisme réceptif en Guyane. J’ai cru en mon projet, comme je crois aux potentiels du tourisme guyanais.

Mon but est de continuer à promouvoir ma destination à travers ce que j’ai appris, mais également à travers ce que j’ai vécu.



Il y a une phrase qui se dit et que j’adore mettre en évidence : " la Guyane ne se raconte pas, elle se vit ! ".

Faire partager, cet amour et cette passion est l’un des plus beaux métiers. Peaufinons ensemble votre séjour et créons vos futurs souvenirs ! »



La particularité de l’agence : Satisfaire tous les profils.



• Mettre en avant tous les prestataires guyanais, du petit artisan local au produit le plus prisé.



• Créer de nouveaux circuits, par exemple au village Hmong de Cacao, où le marché est animé tous les dimanches.



• Proposer la découverte des champs cultivés, de vous essayer à la cueillette, de vous promener en pirogue ou au grès des sentiers pédestres entre les essences, bois de roses, arbre du fromager...



• Pratiquer également des randonnées aquatiques à Roura, en longeant criques et cascades.



• Pour ceux qui ont soif d’aventure, faire du Rafting et de l’hydro speed sur le saut Maripa à St Georges de l’Oyapock.



• Remonter, ou descendre le mythique fleuve Maroni, à la rencontre des populations de l’ouest guyanais.



• Et vous balader sur les pas du célèbre « Papillon » à Saint-Laurent du Maroni (formules de 1 à 4 jours).

Depuis le confinement, des circuits à la journée ou des séjours détente font l’objet de fortes demandes.



Coup de cœur pour les couples : massage et brunch les pieds dans l’eau dans un lieu insolite en pleine nature.

Une belle façon d’apprécier le bien-être que procure un séjour en Amazonie française.

Le monde évolue et les tendances de voyages aussi.

Nous avons à cœur de créer de nouvelles expériences, de vous apporter « le petit plus » qui fera toute la différence.



On s’occupe de tout, on s’occupe de VOUS.





En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Eco-responsable

Hébergement

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Astronomie

Aventure

Carnaval

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Entomologie

Gastronomie

Golf

Navigation

Massage et bien être

Observation animale

Petit train

Photographie

Rafting

Randonnée

Sport

Vélo

Vidéo

Voyage de noces

Yoga





• Camp Cariacou :

Pour une première découverte, je vous propose le camp Cariacou, en pleine forêt, balade en pirogue de nuit, tressage de feuilles de palmier, tir à l’arc , et canoë sur les petites criques.

Plusieurs formules possibles (journée ou nuit) : à partir de 81 € par personne.

Capacité d’accueil 20 personnes.



• Saut Bief Cacao :

Circuit en petit comité pour plus de convivialité (max 6 personnes). Découverte des champs d’agricultures, cueillette pour le déjeuner (inclus), balade en pirogue et randonnées.

Tarif 80 € par personne.



• Incontournable îles du Salut en catamaran :

Lieu paradisiaque chargé d’histoire, à la journée ou sur plusieurs jours, profitez des visites guidées et des petites pauses baignade dans la piscine des bagnards ou sur la plage de coquillages.

Capacité d’accueil : 28 personnes par catamaran.

Tarif à partir de 45 € par personne.





Horaires : accueil téléphonique du Lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Laotien - Créole Guyanais



Vos contacts :

Tina SOYAVONG

Gérante de la société

infos@t-airnatureguyane.com

Tel : +594 (0)5 94 30 34 57

Mobile : +594 (0)6 94 41 05 20



Adresse postale : 7 rue du roucou – Résidence Bois de Rose 97311 Roura



Site web : www.t-airnatureguyane.com



