Tampa Bay, l’autre Floride

Entretien avec Santiago C. Corrada, President & CEO de Visit Tampa Bay.



Pouvez-vous nous en dire plus sur votre destination ? La magnifique Baie de Tampa est vibrante, audacieuse, aventureuse. Avec une bonne dose de sophistication et de luxe.



Notre splendide front de mer, la vaste promenade de Tampa Riverwalk, la facilité d'accès, les restaurants de classe mondiale et l'ambiance accueillante de la ville font de cette destination un lieu de vie, de travail et de loisirs très prisé.



Le mélange d'histoire, de culture, de charme et d'excellence culinaire de la Baie de Tampa captive les voyageurs désireux de s’évader et se détendre dès leur arrivée.



Quels sont les 3 incontournables de la destination ? ● Les parcs à thème

● Tout d'abord, visitez le quartier d'Ybor City, le foyer historique et culturel de Tampa. Vous pourrez y rouler des cigares à la main et apprendre comment Tampa est devenue la capitale mondiale du cigare, puis découvrir la patrie du sandwich cubain et visiter le plus ancien restaurant de Floride, le Columbia, qui sert ses clients depuis 1905.



● Ensuite, promenez-vous sur la pittoresque Tampa Riverwalk et découvrez une pléthore de restaurants savoureux, une variété de musées et nos sites en plein air comme le Curtis Hixon Park. Que vous marchiez, fassiez du vélo ou du bateau, les vues sont splendides.



● Enfin, alliez les plaisirs de la nature et de la vitesse à Busch Gardens® Tampa Bay, où vous pouvez faire un safari africain puis tester votre courage sur des montagnes russes.



Le saviez-vous ?

Les visiteurs de la Baie de Tampa peuvent faire un voyage à Cuba sans avoir besoin de leur passeport. Le quartier latin historique de Tampa Bay, Ybor City, abrite un véritable morceau de territoire cubain : le parc José Martí, dédié à la mémoire du poète, journaliste et militant qui a mené la révolution de l'île contre la domination espagnole dans les années 1880 et 1890.



Le parc situé à l'angle de la 8e avenue et de la 13e rue appartient au peuple cubain. Pendant près de six décennies, il a été le seul territoire cubain aux États-Unis jusqu'à l'ouverture de l'ambassade de Cuba à Washington en 2015. Le parc est clôturé et fermé la nuit. Pendant la journée, les visiteurs trouveront une statue de Martí ainsi que des parcelles de terre marquées provenant de différentes parties de l'île.



Quelle est votre grande nouveauté pour 2025 ? ● Final Four féminin : Les 4 et 6 avril, Tampa Bay accueillera le tournoi de basket féminin Final Four de la NCAA. L'Amalie Arena, siège des Tampa Bay Lighting, se transformera pour accueillir les fans de basket-ball du pays et du monde entier.



● Gasparilla Pirate Fest : Chaque année, en janvier, l'esprit du pirate Jose Gaspar envahit notre ville en donnant le coup d'envoi de la saison de la Gasparilla avec la Gasparilla Pirate Fest. Troisième plus grand défilé du comté, cette invasion est menée par notre propre Ye Mystic Krewe, suivi par des centaines de chars sur un parcours de 7 kilomètres.



● Florida Strawberry Festival : le festival de la fraise de Floride à Plant City marque le début du printemps dans la Baie de Tampa. Les visiteurs viennent de loin pour déguster des fraises fraîches de Floride sous toutes leurs formes. Concours de dégustation de tartes, musique live, manèges et gâteaux aux fraises, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.



Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs français ? Bien que les deux tempêtes majeures qui se sont abattues récemment sur la région aient constitué un véritable défi, nous tenons à ce que le monde sache que la couverture médiatique ne reflète pas la réalité de la Baie de Tampa. Notre industrie hôtelière a été légèrement touchée, mais heureusement, nos restaurants de classe mondiale, nos attractions variées et nos hôtels de luxe sont entièrement ouverts et accueillent à nouveau les touristes et les congressistes dans la Baie de Tampa. Grâce à notre plus grand trésor - nos habitants merveilleux - nous avons surmonté les tempêtes, et nos kilomètres de littoral, notre culture authentique, nos aventures en plein air, nos rollers coasters, notre cuisine et notre vie nocturne attendent tous que vous les découvriez.



► Voici un lien vers la caméra de CBS News Visit Tampa Bay pour suivre la météo en direct depuis notre siège : www.wtsp.com

Pour en savoir plus : www.visittampabay.com

