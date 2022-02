Appli mobile TourMaG



Tanganyika Expéditions vous donne rendez-vous au Ditex 2022

Tanganyika Expéditions votre agence réceptive francophone spécialiste de la Tanzanie et de Zanzibar depuis plus de 30 ans.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 21 Février 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Tanganyika Expéditions



Activité :

Réceptif – Tanzanie / Zanzibar



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Qui sommes-nous ? Tanganyika Expéditions votre agence réceptive francophone spécialiste de la Tanzanie et de Zanzibar depuis plus de 30 ans.



Tanganyika Expéditions, agence réceptive spécialiste de la Tanzanie a été créée il y a 30 ans. Afin de proposer les meilleurs services à nos clients (individuels ou groupes), nous avons nos équipes sur place et possédons nos propres hébergements.



Véhicules de safari et chauffeur guides

La flotte est composée d’une quarantaine de véhicules 4X4, régulièrement renouvelés, parfaitement entretenus et bien équipés. C’est la garantie d’offrir des conditions optimales de voyage pour observer les animaux et de sécurité.



Les chauffeurs guides sont des professionnels et partagent la passion de leur pays. La plupart parle couramment au moins une langue étrangère (anglais, français, espagnol, italien et allemand), et tous suivent régulièrement des formations (faune et flore, premiers secours ou mécanique).



Logements

Nous possédons et gérons 5 camps de safaris et 4 lodges, tous situés à des emplacements magnifiques :

- Arumeru Lodge situé à Arusha –

- Maweninga Camp dans le Parc National du Tarangire –

- Ormatai Rock dans le Parc National du Tarangire, inauguré fin juillet 2019 -

- Bashay Rift Lodge à Karatu, village au pied du Ngorongoro –

- Olduvai Camp dans la zone protégée du Ngorongoro –

- Olduvai Ndogo dans la zone protégée du Ngorongoro qui a ouvert ses portes fin 2018 -

- Ronjo Camp dans le parc national du Serengeti –

- Grumeti Hills au Nord-Ouest du parc national du Serengeti –

- Mara River Post situé sur une colline surplombant la rivière Mara dans le Serengeti –



De l’architecte à nos employés, tout le monde est concerné par l’environnement et toutes nos propriétés le reflètent. Par exemple, l’électricité et l’eau chaude sont fournies par des panneaux solaires dans nos camps de brousse.



Un personnel dédié

Toutes nos équipes, que ce soit à Arusha, dans nos camps ou sur la route, mettront tout en œuvre pour que vos clients soient privilégiés et vivent des moments inoubliables. Nous essayons de promouvoir l’emploi local et beaucoup de postes au sein de la société sont occupés par des tanzaniens qui ont des positions clefs comme directeur de camp, chef de réservations… Tanganyika emploie plus de 180 personnes en Tanzanie.

Que faisons-nous ? Les Safaris

La Tanzanie est le premier pays de safari au Monde, tant par la densité et la richesse de sa faune que par la variété de ses paysages. Le savoir-faire de Tanganyika Expéditions est d’adapter chaque circuit, à la saison, aux goûts et au budget des clients.



Ascension du Kilimandjaro et les treks

Le Kilimandjaro reste un mythe. Nous mettons à la disposition des alpinistes une longue expérience, une solide logistique, une équipe professionnelle et attentive (guide, cuisiniers, porteurs…) qui mettront tout en œuvre dans le respect de la sécurité pour atteindre le toit de l’Afrique !

Grâce à la diversité incroyable de ses paysages, la Tanzanie offre de superbes possibilités de treks. Toutes ces promenades, randonnées ou treks sont encadrés par des guides locaux expérimentés.



Zanzibar

Zanzibar… L’ile des Sultans… Un lieu chargé d’Histoire et une ile aux multiples facettes Des ruelles étroites de Stone Town aux plages immaculées de l’Océan Indien ; Tanganyika Expéditions met au service des professionnels une connaissance approfondie de l’ile et des iles voisines, ainsi que son savoir-faire dans l’organisation des séjours sur place.



Vols internationaux et locaux

Tanganyika vous propose des solutions aériennes complètes au départ de France.



Tanganyika Expéditions : un réceptif qui mise sur le tourisme durable

Depuis sa fondation il y a plus de 30 ans Tanganyika Expéditions a toujours eu à cœur de tendre vers le tourisme durable.

En tant qu’opérateur 100% tanzanien Tanganyika Expéditions s’est toujours impliqué dans des projets pour aider les communautés locales : financement grâce à des donations diverses de développement de villages, d’écoles et d’associations caritatives…

Mais aussi protection de l’environnement au travers de projets comme la plantation d’arbres, traitement des déchets, adduction d’eau…

Toujours dans le but de protéger l’environnement et proposer le meilleur à ses clients ; nous pouvons citer au sein de son portfolio de lodges et camps le Bashay Rift Lodge où la compagnie a créé un potager bio, un poulailler (poules nourries avec la production bio du jardin), mis en place des ruches…

Dans la continuité de ses actions pour avoir le moins d’impact possible sur l’environnement Tanganyika Expéditions poursuit l’électrification de ses lodges et camps par panneaux solaires ; panneaux solaires qui alimentent les batteries de véhicules 4X4 électriques pour les safaris !

En effet Tanganyika Expéditions est le premier réceptif en Afrique de l’Est à proposer à ses clients de faire un safari en 4X4 électrique et ce depuis la fin du mois de juin 2018 au Grumeti Hills ; actuellement 5 véhicules de ce type y sont déployés.

Basé sur une technologie allemande éprouvée ces véhicules permettent une fois de plus à Tanganyika Expéditions de réduire sur le long terme son empreinte carbone.



Karibu Tanzania ! Bienvenue en Tanzanie !



Contacter Tanganyika Expeditions Laurent GAVACHE

laurent@tanganyika.com

Téléphone : 04 93 71 50 85



Adresse postale :

216 route de St Jeannet

06 610 La Gaude



Site web : www.tanganyika.com



