Tarn-et-Garonne Tourisme Attendez-vous à l’inattendu

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Nous sommes un service de réservation départemental, fort d’une expérience de terrain, nous concevons nos produits avec des professionnels passionnés, attentionnés et désireux de vous faire découvrir patrimoine, gastronomie, culture, activités de plein air et paysages très diversifiés entre Tarn et Garonne.

Organisateur de séjours individuels en couple, en groupe, entre amis ou en famille sans oublier les séjours enfants.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mardi 16 Juin 2020

Dénomination :

Tarn-et-Garonne Tourisme



Date de création :

1979



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM082100004



Désireuses de vous faire découvrir le dernier né des départements français,

Fabienne et Magali sont à votre écoute

pour un conseil dans vos choix selon vos attentes, vos envies et vos critères pour votre prochain séjour.





Nous avons hâtes de vous accueillir dans notre département de cœur.



Plongez au cœur du verger du Sud-Ouest dans un territoire aux 1000 facettes.

Au fil des saisons, la culture rythme l’ambiance de ce territoire.

Douceur de vivre et plaisirs authentiques seront au rendez-vous pour une expérience inoubliable.

• Terrain idéal des amoureux de la nature, de slow tourisme et d’escapade insolite

• 4 Grands sites Occitanie et 2 villes d’Art et d’Histoire Montauban - Moissac

• 2 vignobles labellisés Vignobles & Découvertes : AOP Vignoble de Fronton et AOP Vignoble du Quercy

• Produits de terroir AOC/ IGP de qualité : chasselas de Moissac, melon du Quercy, ail de Lomagne, …



Bienvenue en Tarn & Garonne.





En couple

En famille

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Conférences

Congrès

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Astronomie

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Œnologie

Randonnée

Vélo

Insolite