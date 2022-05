Appli mobile TourMaG



Taux de change : l’euro poursuit son rebond ! La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Envoyer à un ami Partager cet article

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 30 Mai 2022

Le point économqiue



C’est une surprise compte tenu du contexte : problèmes d’approvisionnement à cause de la guerre en Ukraine et des confinements successifs en Chine et hausse généralisée des coûts, durcissement des conditions financières, … Il est difficile de savoir si cette bonne dynamique va se poursuivre mais on peut se réjouir de cette résilience inattendue. Une récession en zone euro semble exclue au regard de ces chiffres.



Outre-Manche, la situation est beaucoup plus dégradée. Les indicateurs d’activité se sont effondrés en un mois (baisse de 58.9 à 51.8 pour le PMI service, et de 58.2 à 51.8 pour le PMI manufacturier).



A lire aussi : Change : l’euro rebondit, mais pour combien de temps ?



Les sujets d’inquiétude ne manquent pas : forte baisse des marges, baisse des carnets de commande au niveau domestique et au niveau international (en partie lié au Brexit), inflation record qui se répand dans tous les secteurs d’activité.



Le seul secteur qui parvient à tirer son épingle du jeu est le voyage et le tourisme (au sens large), en affichant une croissance robuste. Les Britanniques, comme les Français, ont envie de profiter de la liberté retrouvée après des années de pandémie et du beau temps. Malheureusement, la forte baisse du pouvoir d’achat en cours aura forcément un impact. Pour l’instant, la livre sterling affiche un faible recul face à l’euro (-1,09% en variation mensuelle).



Aux Etats Unis, l’économie reste toujours solide malgré quelques signaux de faiblesse (chute surprise de l’indicateur manufacturier de la région de Richmond en territoire négatif à -9 en mai contre +14 en avril).



La croissance américaine devrait toutefois encore afficher de solides gains dans les mois à venir. Une récession aux Etats-Unis cette année ne nous semble pas être un scénario crédible. Les dernières statistiques économiques publiées pour la Zone Euro étaient positives. Les indicateurs d’activité PMI pour les secteurs manufacturier et des services ont indiqué que la dynamique de reprise économique se poursuit dans l’Union monétaire en mai.C’est une surprise compte tenu du contexte : problèmes d’approvisionnement à cause de la guerre en Ukraine et des confinements successifs en Chine et hausse généralisée des coûts, durcissement des conditions financières, …Une récession en zone euro semble exclue au regard de ces chiffres., la situation est beaucoup plus dégradée. Les indicateurs d’activité se sont effondrés en un mois (baisse de 58.9 à 51.8 pour le PMI service, et de 58.2 à 51.8 pour le PMI manufacturier).Les sujets d’inquiétude ne manquent pas : forte baisse des marges, baisse des carnets de commande au niveau domestique et au niveau international (en partie lié au Brexit), inflation record qui se répand dans tous les secteurs d’activité.en affichant une croissance robuste. Les Britanniques, comme les Français, ont envie de profiter de la liberté retrouvée après des années de pandémie et du beau temps. Malheureusement, la forte baisse du pouvoir d’achat en cours aura forcément un impact.l’économie reste toujours solide malgré quelques signaux de faiblesse (chute surprise de l’indicateur manufacturier de la région de Richmond en territoire négatif à -9 en mai contre +14 en avril).La croissance américaine devrait toutefois encore afficher de solides gains dans les mois à venir. Une récession aux Etats-Unis cette année ne nous semble pas être un scénario crédible.

Le point technique L’euro poursuit son rebond face au dollar américain (+1,7% en variation hebdomadaire et près de +4% par rapport à son point bas de 2022).



Ce rebond s’explique par deux facteurs principaux : le regain de l’appétit au risque (qui bénéficie aussi à d’autres monnaies face au dollar américain) et surtout les récents commentaires en faveur d’un durcissement monétaire de plusieurs membres de la Banque Centrale Européenne.



A court terme, l’appétit au risque pourrait encore soutenir l’euro (avec une cible à 1,0891 qui constitue la principale résistance). A moyen terme, le dollar devrait reprendre le dessus. Ces mouvements récents sur l’EUR/USD sont, selon nous, un sursaut qui n’a pas vocation à durer.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0497 1,0330 1,0891 1,1020 EUR/GBP 0,8354 0,8200 0,8663 0,8807 EUR/CAD 1,3421 1,3155 1,3953 1,4219 EUR/JPY 133,80 131,66 138,08 139,27

Les annonces à suivre Semaine chargée en perspectives sur le marché des changes !



La Banque du Canada va continuer le resserrement de sa politique monétaire, avec une hausse probable d’un demi-point de son taux directeur à 1,50%. D’autres hausses de taux sont attendues pour freiner l’inflation qui a atteint 6,8% en variation annuelle en avril.



L’inflation sera aussi le principal sujet d’attention en zone euro avec la publication de l’estimation pour le mois de mai, attendue à 7.6% en variation annuelle. Ceci renforce encore les anticipations de hausse de taux de la part de la BCE en Juillet.



Enfin, les chiffres du chômage aux Etats-Unis pour le mois d’avril sont attendus en fin de semaine. Sans surprise, les chiffres devraient être bons.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 31/05 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (Mai) C’est une nouvelle hausse qui est attendue à 7,6% en variation annuelle contre 7,4% en avril. Elevé 31/05 16:00 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board (Mai) Forte baisse prévue par le consensus des analystes à 104,0 en mai contre 107,3 en avril Faible 01/06 14:15 Etats-Unis Créations d’emplois non agricoles (Mai) Précédent à 247k. A noter que cet indicateur a assez peu d’impact sur le marché des devises. Moyen 01/06 16:00 Canada Réunion de la banque centrale Le taux directeur pourrait être porté à 1,50% au moins contre 1,0% jusqu’à présent. C’est ce qui est attendu par le marché et intégré dans les prix. Elevé 03/06 14:30 Etats-Unis Rapport sur l’emploi du Département du Travail (Mai) Taux de chômage annoncé en léger recul à 3,5% contre 3,6% en avril. Elevé

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com



Lu 232 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > A 30 ans, l'agence Plus Voyages n'a pas fini de grandir La surcharge GDS d'Air France passera de 13 à 15 euros au 1er octobre