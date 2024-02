Taux de change : quid de l'évolution des devises ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Les prévisions de la



Une lueur d'espoir provient des États-Unis, où l'économie performe mieux que prévu, avec une croissance projetée à 1,2% pour 2024 selon le consensus des économistes Bloomberg, et potentiellement jusqu'à 1,5% si les tendances positives en matière de consommation, d'emploi et d'investissement se maintiennent.



Le processus de désinflation aux États-Unis se poursuit, bien que légèrement plus lentement que prévu, avec un indice des prix à la consommation de 3,1% en janvier par rapport aux attentes de 2,9%. Cependant, la baisse de l'inflation sous-jacente depuis mai 2021 est encourageante, malgré une réaction initialement négative sur les marchés des changes.



En Suisse, l'inflation diminue plus que prévu en janvier, principalement en raison de la force du franc suisse, qui réduit l'inflation importée. La politique monétaire visant un franc fort a réussi à maintenir l'inflation sous contrôle malgré une augmentation significative des prix administrés.



Au Japon, le yen en forte baisse par rapport aux principales devises conduit à un déclassement du pays, désormais relégué derrière l'Allemagne en tant que troisième économie mondiale. Malgré cela, la politique monétaire de la Banque du Japon devrait rester inchangée, avec des perspectives incertaines quant à une éventuelle normalisation des taux.



Le point technique : La livre sterling a atteint son plus haut niveau en six mois par rapport à l'euro la semaine dernière, suite à de bonnes nouvelles sur le marché du travail britannique qui repoussent la nécessité d'une baisse des taux.



La récession technique au Royaume-Uni ne devrait pas influencer le calendrier de l'assouplissement monétaire, étant de faible ampleur. De plus, les récentes données sur l'activité manufacturière et la confiance des consommateurs suggèrent un renforcement de la croissance en ce début d'année.



L'eurodollar a tenté de rebondir mercredi et jeudi, mais sans succès notable, la tendance générale restant à la baisse.



La faible dynamique économique en Europe entrave un rebond durable de l'euro, et le différentiel de croissance entre l'Europe et les États-Unis devrait avoir plus d'impact que les écarts éventuels de taux cette année.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 S1 EUR/USD 1,0623 1,0601 EUR/USD 1,0623 EUR/GBP 0,8422 0,8400 EUR/GBP 0,8422 EUR/CHF 0,9302 0,9222 EUR/CHF 0,9302 EUR/CAD 1,4411 1,4325 EUR/CAD 1,4411 EUR/JPY 159,09 158,11 EUR/JPY 159,09

Les annonces à suivre



Le 24 février marquera le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un conflit qui semble interminable. Cette année, l'Ukraine doit mobiliser 500 000 nouveaux soldats pour le front, une véritable tragédie humaine.



Cependant, pour les marchés des changes, ce conflit n'est plus un sujet majeur tant qu'il ne s'étend pas territorialement.



Les devises d'Europe centrale et orientale avaient été secouées par le risque géopolitique au début du conflit, mais cela semble être désormais un souvenir lointain. Cette semaine, l'activité économique est relativement calme, avec seulement quelques données économiques allemandes à surveiller, notamment le PIB du quatrième trimestre 2023 et l'indice IFO. Le 24 février marquera le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un conflit qui semble interminable. Cette année, l'Ukraine doit mobiliser 500 000 nouveaux soldats pour le front, une véritable tragédie humaine.Cependant, pour les marchés des changes, ce conflit n'est plus un sujet majeur tant qu'il ne s'étend pas territorialement.Les devises d'Europe centrale et orientale avaient été secouées par le risque géopolitique au début du conflit, mais cela semble être désormais un souvenir lointain.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 22/02 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (Janvier) Il s’agit de la deuxième estimation…qui ne diffère jamais de la première donc impact faible sur le marché. Faible 23/02 08:00 Allemagne PIB trimestriel au T4 2023 Précédent à -0,3% en variation trimestrielle. Élevé 23/02 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires en Allemagne (Février) Précédent à 85,2. Moyen

