Paire Euro - Dollar : peu de potentiel à la baisse à court terme La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mardi 13 Février 2024





Globalement, ça va bien : les ventes ont augmenté en moyenne de 1,33% par rapport aux attentes, et les bénéfices sont en hausse de 7,07%. Malgré des difficultés économiques pour certains, comme une inflation élevée et un accès au crédit limité, le consommateur américain reste solide.



Les indicateurs macroéconomiques sont positifs, avec une croissance de la productivité et un emploi stable, ainsi qu'une prévision de croissance de 1,2% pour 2024.



En comparaison,



Cependant, l'Allemagne montre une capacité de rebond impressionnante malgré des difficultés, notamment dans le secteur industriel. En Asie, la déflation en Chine est préoccupante et commence à se répercuter sur les matières premières.



Les pays émergents continuent leur cycle d'assouplissement quantitatif pour soutenir l'économie, comme l'a fait récemment la République tchèque en baissant son taux directeur. Les entreprises américaines ont publié leurs résultats trimestriels, ce qui donne une idée de la santé de l'économie.Globalement, ça va bien :par rapport aux attentes, et. Malgré des difficultés économiques pour certains, comme une inflation élevée et un accès au crédit limité, le consommateur américain reste solide.Les indicateurs macroéconomiques sont positifs, avec une croissance de la productivité et un emploi stable, ainsi qu'une prévision de croissance de 1,2% pour 2024.En comparaison, la zone euro est en difficulté, avec une prévision de croissance de seulement 0,8%. Les mauvaises statistiques récentes en Europe montrent une baisse de la production manufacturière, notamment en France et en Allemagne.Cependant, l'Allemagne montre une capacité de rebond impressionnante malgré des difficultés, notamment dans le secteur industriel. En Asie, la déflation en Chine est préoccupante et commence à se répercuter sur les matières premières.continuent leur cycle d'assouplissement quantitatif pour soutenir l'économie, comme l'a fait récemment la République tchèque en baissant son taux directeur.

Le point technique : Sur le marché des changes, l'EUR/USD est en baisse de 2,4% depuis le début de l'année, mais il semble y avoir peu de potentiel à la baisse à court terme.



Les mauvaises nouvelles en provenance d'Europe sont déjà prises en compte dans les prix, et le marché des options suggère que la récente chute a été trop rapide pour se poursuivre.



Il est probable que l'EUR/USD reste dans une fourchette de prix dans les prochaines semaines. Pour les autres paires majeures, les tendances restent stables : l'EUR/JPY est en hausse, l'EUR/GBP reste autour de 0,85, et l'EUR/CHF devrait se maintenir entre 0,93 et 0,95 à court terme.



Lire aussi : Devises : le dollar américain se renforce depuis le début de l'année, mais il semble y avoir peu de potentiel à la baisse à court terme.Les mauvaises nouvelles en provenance d'Europe sont déjà prises en compte dans les prix, et le marché des options suggère que la récente chute a été trop rapide pour se poursuivre.Il est probable quereste dans une fourchette de prix dans les prochaines semaines. Pour les autres paires majeures, les tendances restent stables : l'EUR/JPY est en hausse, l'EUR/GBP reste autour de 0,85, et l'EUR/CHF devrait se maintenir entre 0,93 et 0,95 à court terme.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 S1 EUR/USD 1,0623 1,0600 EUR/USD 1,0623 EUR/GBP 0,8390 0,8400 EUR/GBP 0,8390 EUR/CHF 0,9289 0,9211 EUR/CHF 0,9289 EUR/CAD 1,4400 1,4301 EUR/CAD 1,4400 EUR/JPY 160,09 159,01 EUR/JPY 160,09

Les annonces à suivre l'inflation devrait continuer à diminuer, mais cela ne devrait pas avoir un impact majeur sur les taux de change ou la politique monétaire.



La principale préoccupation de la



En arrière-plan, l'attention se porte sur le processus électoral américain, avec des questions croissantes sur la santé mentale du président Joe Biden, âgé de 81 ans.



Nous doutons qu'il soit incité à se retirer de la course à la présidence par le parti démocrate, mais cette possibilité ne peut pas être totalement exclue. Cependant, ce sujet mérite une attention particulière. Cette semaine, les statistiques sont peu nombreuses, avec seulement les chiffres d'inflation pour l'économie américaine. Comme prévu,mais cela ne devrait pas avoir un impact majeur sur les taux de change ou la politique monétaire.La principale préoccupation de la Réserve fédérale est de garantir que l'inflation reste basse à long terme, ce qui semble être le cas jusqu'à présent.En arrière-plan, l'attention se porte sur le processus électoral américain, avec des questions croissantes sur la santé mentale du président Joe Biden, âgé de 81 ans.Nous doutons qu'il soit incité à se retirer de la course à la présidence par le parti démocrate, mais cette possibilité ne peut pas être totalement exclue.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 13/02 14:30 États-Unis Indice des prix à la consommation (Janvier) Précédent à 3,4% en variation annuelle. Élevé 14/02 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (Janvier) Précédent à 4,0% en variation annuelle. Élevé 15/02 14:30 États-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Février) Précédent à -10,6. Moyen 16/02 14:30 États-Unis Indice des prix à la production (Janvier) Précédent à -0,1% en variation mensuelle. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



Lu 981 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Avis se réinvente et lance la rénovation de ses agences en Europe Devises : le dollar américain se renforce