Top of travel lance un outil de package dynamique

Le nouvel outil permettra de mixer l'offre charter notamment aux départs de 25 villes de provinces programmées sur 9 programmes baladeurs pour l’été 2021 à l’ensemble des offres aériennes disponibles sur compagnies aériennes régulières et low cost.



Une cinquantaine de produits sont d'ores et déjà en ligne parmi lesquels des circuits, Club ou séjours, sur les destinations phares du TO telles que Madère, le Portugal, la Croatie et le Monténégro.



Top of travel promet de nouvelles destinations moyen-courrier tout en "travaillant avec humilité sur sur notre légitimité en long courrier en 2021" , conclut-il.