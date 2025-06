Tourisme en France : le prix, premier critère de choix cet été

La saison estivale s’annonce positive avec un marché domestique solide privilégiant les séjours en France et une fréquentation internationale en hausse tirée par les clientèles européennes, notamment scandinaves, et plusieurs marchés extra-européens dont le Canada et la Chine dont le rebond s’amorce.

À la veille des vacances estivales, les signaux restent au vert. Les réservations pour juin à août progressent de 16 % pour les locations, tandis que l’hôtellerie de plein air anticipe une hausse de 1,7 % des nuitées. La fréquentation internationale suit la même tendance : les arrivées aériennes prévues augmentent de 4,7 %, tirées par les marchés nordiques, canadien, australien et chinois.Le Ministère du tourisme qui souhaite capitaliser sur les Jeux Olympiques affirme que 30 % des Français expriment une envie renouvelée de visiter Paris, un chiffre qui grimpe à 48 % pour un séjour dans l’ensemble du pays.Malgré cet élan, les Français restent attentifs à leur budget. Le prix constitue le premier critère de choix (39 %), devant le climat (35 %). La moitié des vacanciers prévoient de limiter leurs dépenses et deux tiers envisagent un budget inférieur à 1 000 euros par personne. Un tiers restreindra même ses frais à moins de 500 euros.Dans ce contexte, la répartition des préférences évolue : si le littoral demeure en tête (44 %), la campagne progresse nettement (+8 points, à 28 %) et les villes attirent davantage (+3 points, à 24 %). Christian Mantei , président du conseil d’administration d’Atout France a déclaré : «