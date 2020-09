Tourisme : l'édition 2020 du salon IFTM Top Resa est annulée !

La nouvelle était attendue par toute l'industrie et les rumeurs sur la tenue ou non de l’événement circulaient activement.



Finalement, les organisateurs de l'IFTM Top Resa ont décidé d'annuler l'édition 2020, du principal salon du tourisme en France.



" Cette décision difficile mais nécessaire est pour moi l’occasion de remercier chaleureusement une fois encore nos clients et partenaires pour leur confiance, leur fidélité et leur soutien indéfectibles au salon IFTM Top Resa, " précise Frédéric Lorin, Directeur du Salon IFTM Top Resa.



Avec une industrie aux comptes exsangues, des réservations au plus bas, de nombreuses frontières fermées, la tenue de l'événement devenait de plus en plus improbable et paraissait anachronique.