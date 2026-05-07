Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !

Les artistes de Stars 80 ont fait une halte dans les locaux de Salaün Holidays - Photo : Salaün Holidays
Jeudi 30 avril, l’équipe de la tournée Stars 80 s’est arrêtée dans les locaux de Salaün Holidays quelques heures avant de rejoindre la Brest Arena pour un nouveau concert.
Les collaborateurs du Groupe Salaün ont ainsi pu partager un moment privilégié avec les artistes, dans une atmоsphère conviviale et empreinte d’émotion, à l’image de cette tournée d’adieu.
Ce rendez-vous marque l’aboutissement d’un partenariat initié en 2014 entre la tournée et Salaün Autocars, filiale transport du groupe. À l’exception de la parenthèse liée à la crise sanitaire, l’entreprise a accompagné Stars 80 sur les routes de France pendant plus d’une décennie.
L’autocar noir aux couleurs de Salaün Holidays s’est progressivement imposé comme un symbole de cette tournée.
Les collaborateurs du Groupe Salaün ont ainsi pu partager un moment privilégié avec les artistes, dans une atmоsphère conviviale et empreinte d’émotion, à l’image de cette tournée d’adieu.
Ce rendez-vous marque l’aboutissement d’un partenariat initié en 2014 entre la tournée et Salaün Autocars, filiale transport du groupe. À l’exception de la parenthèse liée à la crise sanitaire, l’entreprise a accompagné Stars 80 sur les routes de France pendant plus d’une décennie.
L’autocar noir aux couleurs de Salaün Holidays s’est progressivement imposé comme un symbole de cette tournée.
Une dernière étape symbolique
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Pour cette ultime série de concerts, plusieurs figures emblématiques étaient présentes lors de cette visite, parmi lesquelles Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Émile et Images, Phil Barney, Christiane (Zouk Machine), Joniece Jamison, Vivien Savage, William (Début de soirée) ou encore Michael Jones.
Le Groupe Salaün a profité de cette rencontre pour remercier Décibels Productions et les partenaires de la tournée pour leur fidélité.
Les équipes de Salaün Autocars ont également été saluées pour leur engagement, tout comme les conducteurs qui, au fil des années, ont contribué à la réussite logistique des tournées.
Le Groupe Salaün a profité de cette rencontre pour remercier Décibels Productions et les partenaires de la tournée pour leur fidélité.
Les équipes de Salaün Autocars ont également été saluées pour leur engagement, tout comme les conducteurs qui, au fil des années, ont contribué à la réussite logistique des tournées.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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