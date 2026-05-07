Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !

Pour cette ultime série de concerts, plusieurs figures emblématiques étaient présentes lors de cette visite, parmi lesquelles Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Émile et Images, Phil Barney, Christiane (Zouk Machine), Joniece Jamison, Vivien Savage, William (Début de soirée) ou encore Michael Jones.



Le Groupe Salaün a profité de cette rencontre pour remercier Décibels Productions et les partenaires de la tournée pour leur fidélité.



Les équipes de Salaün Autocars ont également été saluées pour leur engagement, tout comme les conducteurs qui, au fil des années, ont contribué à la réussite logistique des tournées.