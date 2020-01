Trail, vélo : le Pays d'Aubagne et de l'Etoile accélère sur les sports outdoor

"La marque nous met à disposition tous les outils digitaux : la plateforme web, une application de guidage, mais aussi un réseau social ainsi que toute la communication et la notoriété autour de ces activités. Nous bénéficions ainsi d'une visibilité auprès de la communauté de sportifs déjà utilisatrice de ces solutions.



A nous ensuite de formater l'offre et de mettre ces activités en tourisme. Pour la Provence et la Méditerranée nous faisons office de territoire pilote dans ce domaine"

L'office du tourisme intercommunal duFort d'un partenariat avec le, le territoire va devenir la premièreLe cyclotourisme n'est pas en reste, puisque le pays d'Aubagne et de l'Etoile sera égalementCe dernier fédère déjà un réseau d'une trentaine de stations trail comptant plus de 500 parcours et duplique le concept dans la marche nordique, le ski de rando, et le VTT/Vélo à assistance électrique. explique Pascal Coudurier arrivé à la tête de l'office du tourisme intercommunal fin février 2019.